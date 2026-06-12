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VinFast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu, chuẩn bị tung ra mô tô thể thao điện

| | Doanh nghiệp

VinFast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu, chuẩn bị tung ra mô tô thể thao điện

Chiếc xe máy mang số thứ tự một triệu vừa rời dây chuyền sản xuất tại tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô - xe máy điện VinFast Hải Phòng là Feliz II màu đỏ.

Ngày 12/6/2026, VinFast công bố đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu, sau gần 8 năm tính từ tháng 11/2018 với mẫu Klara đầu tiên đến nay.

VinFast đã sản xuất gần 15 dòng xe phủ khắp các phân khúc, tương ứng với hơn 30 phiên bản.

Dải sản phẩm của VinFast phủ rộng từ những mẫu xe không cần bằng lái dành cho học sinh, sinh viên như Ludo, Impes, Tempest, Motio (hiện đã dừng sản xuất), Zgoo, Flazz, Amio; đến những mẫu xe phổ thông như Evo, Feliz, Klara, Vero X; và cả những mẫu xe cao cấp như Vento, Theon, Viper...

Theo kế hoạch, trong năm 2027, VinFast sẽ ra mắt thêm dòng mô tô thể thao điện với 4 mẫu xe đầu tiên.

Về công nghệ, VinFast đã nâng cấp từ những chiếc xe sử dụng ắc-quy chì giai đoạn đầu lên xe trang bị pin LFP. Bên cạnh dòng xe sở hữu pin cố định, VinFast phát triển dòng xe hỗ trợ 2 pin tháo lắp linh hoạt để sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm.

VinFast ghi nhận doanh số tăng trưởng bùng nổ trong những năm qua, trong đó riêng năm 2025 đã có 406.453 xe máy điện VinFast bán ra thị trường.

Hiện ngoài nhà máy tại Hải Phòng, VinFast đã đầu tư xây dựng thêm một nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

VinFast cũng đang mở rộng kinh doanh xe máy điện tới 5 thị trường quốc tế gồm Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, đưa xe máy điện Việt Nam vươn xa ra thế giới.

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PV

Nhịp sống thị trường

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