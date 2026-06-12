TOTO mang tiện nghi xuống phố, khơi nguồn cảm hứng không gian sống tiện nghi

Sắc xanh xuống phố, sáng tạo khoảnh khắc yêu thương

Ghi nhận xu hướng chăm sóc sức khỏe tại gia ngày càng được người tiêu dùng đô thị chú trọng, TOTO Việt Nam chính thức triển khai cuộc thi sáng tạo video trên Facebook mang tên "Tô màu cuộc sống", diễn ra từ ngày 26/05 đến 26/06/2026. Người tham gia sử dụng CapCut Template độc quyền của thương hiệu để tạo video ngắn - chia sẻ những khoảnh khắc thực tế về trải nghiệm tiện nghi trong không gian sống hiện đại, đặc biệt gắn với sản phẩm nắp rửa điện tử thông minh WASHLET. Phần nền nhạc sử dụng bài hát "Tô điểm tiện nghi" - sáng tác riêng cho chiến dịch - nhằm tăng tính lan truyền và gắn kết cảm xúc với người dùng. Các video xuất sắc sẽ nhận nhiều phần quà có giá trị từ TOTO Việt Nam.

Cuộc thi online "Tô màu cuộc sống" được TOTO tổ chức với những phần quà hấp dẫn

Để tối ưu hóa trải nghiệm cho người tham gia, cuộc thi tích hợp phương thức sáng tạo tinh giản thông qua CapCut Template được thiết kế sinh động. Mỗi thước phim ngắn được tạo là một câu chuyện về cách công nghệ hiện đại bảo vệ sức khỏe, mang lại sự tiện nghi và nâng niu cảm xúc của những người thân yêu. Đi cùng giai điệu giàu cảm xúc của bài hát "Tô điểm tiện nghi" và thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, cuộc thi đã và đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng và các tín đồ "nghiện nhà - yêu tổ ấm".

Thực tế hiện nay, xu hướng chăm sóc sức khỏe tại gia đang trở thành tiêu chuẩn vàng của thế hệ cư dân tinh hoa. Khách hàng ở phân khúc cao cấp không chỉ đơn thuần tìm kiếm một sản phẩm vật lý có độ bền cao, mà họ sẵn sàng lựa chọn những giải pháp mang lại giá trị tinh thần vượt trội, giúp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.

Dấu ấn từ Roadshow TP.HCM - giai điệu xuống phố

Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm tại showroom, TOTO Việt Nam chọn cách đưa thương hiệu ra đường phố. Chuỗi Roadshow mùa hè vừa hoàn thành tại TP. Hồ Chí Minh với đoàn xe diễu hành đi qua các tuyến đường trung tâm, kết hợp âm nhạc trực tiếp để tạo điểm chạm với người tiêu dùng theo cách khác biệt so với các hình thức quảng bá thông thường. Hành trình cũng bao gồm các điểm ghé thăm đại lý phân phối TOTO trên địa bàn thành phố, kết nối trực tiếp giữa thương hiệu, hệ thống bán lẻ và người dùng cuối.

Đoàn xe diễu hành mang sắc xanh biểu tượng, cùng âm nhạc, lướt qua các cung đường lớn tạo nên sự ngạc nhiên và thích thú cho người đi đường tại TP.HCM

Anh N.V.A (P. Diên Hồng, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi là khách hàng của TOTO Việt Nam và tôi rất ấn tượng với hoạt động TOTO roadshow mùa hè vừa xong. Cả đoàn TOTO một màu xanh mát mẻ, tiếp thêm năng lượng cho mùa hè. Âm nhạc vui tươi từ bài hát đầy sáng tạo của TOTO và hai bạn kỹ sư Hiro và Kenji cũng rất thân thiện kết nối với người đi đường, chụp hình với tôi và gia đình".

Hành trình lan tỏa chuẩn mực sống khắp Việt Nam

Năng lượng mát lành từ chuỗi hoạt động roadshow kết hợp âm nhạc mang tiện nghi đến gần hơn với người tiêu dùng đã được TOTO mang đến với công chúng tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Cư dân tinh hoa tại 3 miền đã trực tiếp hòa mình vào đoàn diễu hành đầy cảm hứng của TOTO tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Hành trình đã chính thức bắt đầu tại TP. HCM vào ngày 23/05/2026. Ngay sau đó, hành trình đã tiếp tục đổ bộ Hà Nội vào ngày 30/05/2026. Cuối cùng, chuyến xe đã "phủ xanh" thành phố Đà Nẵng vào ngày 05/06/2026. Tại mỗi điểm dừng chân trong hành trình, người tiêu dùng sẽ cùng với đoàn diễu hành của TOTO thưởng thức âm nhạc, check-in cùng hai kỹ sư Hiro và Kenji, trò chuyện cùng các chuyên gia, đại lý, tham gia "vòng quay may mắn" trúng thưởng, hoà vào điệu nhảy "Tô điểm tiện nghi, Tô màu cuộc sống" và đặc biệt nhận được những đặc quyền tư vấn cùng quà tặng tri ân khi tham gia Tuần lễ tư vấn mở rộng của TOTO Việt Nam trên toàn quốc.

TOTO Việt Nam có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng từ 18/05 đến hết 30/06 trên toàn quốc

Đại diện TOTO Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự tiện nghi phải được cảm nhận bằng mọi giác quan và đem lại sự an tâm cho người sử dụng. TOTO không chỉ mang đến những thiết bị vệ sinh thông thường, chúng tôi đồng hành cùng người Việt kiến tạo nên những không gian phòng tắm thư giãn và tiện nghi".

Lựa chọn sản phẩm TOTO là lựa chọn trải nghiệm chất lượng cho không gian tiện nghi cho mọi gia đình.

Người tiêu dùng quan tâm tới các sản phẩm của TOTO Việt Nam có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Chi nhánh và showroom tại Hà Nội: tầng 2, tháp 2, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37714354.

Chi nhánh và showroom tại TP HCM: tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM. Điện thoại: (028) 38229520.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: tòa nhà ACB, Số 218 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3565261.

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