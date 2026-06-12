Chuyên gia Nguyễn Phi Vân: Đầu tư bền nên đi cùng người dẫn đầu

Thị trường nhượng quyền F&B đã qua giai đoạn "thử nghiệm"

Theo Euromonitor International, doanh thu phân khúc nhà hàng phục vụ nhanh (Limited-Service Restaurant) tại Việt Nam đạt khoảng 24.300 tỷ đồng trong năm 2025 với hơn 11.340 điểm bán và được dự báo tăng lên 33.000 tỷ đồng vào năm 2030. Nhận định về xu hướng này, bà Nguyễn Phi Vân cho rằng đây là một trong những tín hiệu cho thấy thị trường nhượng quyền (franchising) F&B tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bước vào giai đoạn "tăng tốc có chọn lọc". Bên cạnh quy mô ngày càng mở rộng để thu hút vốn nghiêm túc, hành vi tiêu dùng cũng đã thay đổi rõ nét khi các mô hình nhà hàng phục vụ nhanh dần trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của người tiêu dùng, đặc biệt thế hệ Gen Z và Millennials tại các đô thị lớn. Cùng với đó, sự phát triển của các nền tảng giao đồ ăn, hệ thống logistics và chuỗi cung ứng cũng tạo nền tảng thuận lợi hơn cho hoạt động nhượng quyền so với giai đoạn trước.

Ở giai đoạn này, cơ hội của thị trường không chỉ đến từ tốc độ tăng trưởng của các phân khúc như gà rán hay bánh burger. Từ báo cáo của Euromonitor International, bà Nguyễn Phi Vân cho biết số điểm bán của phân khúc chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh chuyên về món gà đã tăng 67% trong giai đoạn 2020–2025, trong khi chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh chuyên về bánh burger tăng 63%. Đáng chú ý, tăng trưởng đang dần dịch chuyển từ Hà Nội và TP.HCM sang các tỉnh thành cấp hai và cấp ba, nơi mức độ cạnh tranh còn thấp và dư địa tiêu dùng vẫn lớn. Tuy nhiên, cơ hội cũng đi kèm không ít thách thức. Một số phân khúc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bão hòa tại các đô thị lớn, trong khi yêu cầu về bản địa hóa sản phẩm và lựa chọn đúng đối tác nhượng quyền ngày càng trở nên quan trọng. "Xu hướng đáng chú ý nhất hiện nay là các thương hiệu đã có quy mô và chứng minh được năng lực vận hành bắt đầu mở nhượng quyền. Điều đó cho thấy thị trường đang chuyển từ cuộc đua mở rộng sang giai đoạn chú trọng chất lượng tăng trưởng và tính bền vững của hệ thống", bà Nguyễn Phi Vân nhận định.

Điều gì tạo nên một thương hiệu nhượng quyền bền vững?

Theo bà Nguyễn Phi Vân, không phải thương hiệu F&B nào cũng sẵn sàng để nhượng quyền. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng nền tảng thương hiệu đủ mạnh, quy mô phát triển đủ lớn và năng lực vận hành đã được kiểm chứng trên thực tế. Trong đó, nền tảng thương hiệu được thể hiện ở khả năng thu hút và duy trì khách hàng một cách ổn định, giúp đối tác nhượng quyền rút ngắn thời gian hoàn vốn. Bên cạnh đó, quy mô phát triển và hiệu quả kinh doanh của hệ thống phải được chứng minh qua thời gian, thay vì chỉ dựa trên tiềm năng hoặc kế hoạch tăng trưởng. Quan trọng không kém là năng lực vận hành, từ quy trình quản lý chuẩn hóa, đào tạo nhân sự, kiểm soát chất lượng đến khả năng quản lý chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố quyết định việc các cửa hàng ở nhiều địa phương khác nhau có thể duy trì cùng một chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Để xây dựng một hệ thống nhượng quyền phát triển bền vững, số lượng cửa hàng không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng hơn nằm ở khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng một cách đồng nhất trên toàn hệ thống. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ sẵn sàng của thương hiệu cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Muốn đầu tư bền và tăng trưởng dài hạn nên đi cùng người dẫn đầu

Khi thị trường nhượng quyền bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, những thương hiệu đã xây dựng được nền tảng vận hành vững chắc thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ giới đầu tư. Jollibee Việt Nam là một trong những thương hiệu đang thu hút sự chú ý khi chính thức triển khai mô hình nhượng quyền tại thị trường Việt Nam. Trong nghiên cứu Consumer Foodservice 2026, Euromonitor International ghi nhận Jollibee là thương hiệu nhà hàng phục vụ nhanh có doanh thu cao nhất Việt Nam, chiếm 24.6% thị phần. Sau hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Jollibee đã phát triển hơn 260 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng từ người trẻ đến các gia đình. Song song với việc mở rộng hệ thống, thương hiệu cũng đầu tư vào các nền tảng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Năm 2019, Jollibee đưa nhà máy chế biến thực phẩm vào vận hành; gần đây, nhà máy đạt chứng nhận FSSC 22000, một trong những tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Nhìn từ góc độ nhượng quyền, bà Nguyễn Phi Vân cho rằng vị thế hiện tại của Jollibee là kết quả của quá trình đầu tư bền bỉ vào hệ thống vận hành, chuỗi cung ứng và khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường địa phương. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được nhà đầu tư quan tâm khi đánh giá tiềm năng phát triển dài hạn của một thương hiệu nhượng quyền.

Các đối tác và nhà đầu tư quan tâm đến cơ hội nhượng quyền, liên hệ qua email: franchising@jollibee.com.vn.