Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bày bán 7 bộ quần áo Manchester United, tiểu thương Hoàng Thị Hường bị xử phạt

| | Doanh nghiệp

Công an xã Thiện Tân (Lạng Sơn) phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử phạt 2 cá nhân có hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an xã Thiện Tân đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đối với 2 cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 8/6, Công an xã Thiện Tân (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đối với 02 cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Bày bán 7 bộ quần áo Manchester United, tiểu thương Hoàng Thị Hường bị xử phạt- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm tại cơ sở

Cụ thể, vào hồi 9h ngày 8/6, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với bà Hoàng Thị Hường (trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Hường đang bày bán 7 bộ quần áo thể thao trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 420.000 đồng.

Tiếp đó, vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Hoàng Đức Toàn (trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang bày bán 5 chiếc quần thể thao nam giả mạo nhãn hiệu adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa là 400.000 đồng.

Công an xã đã bàn giao đội QLTT ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền: 10.000.000 đồng (Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu Công nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 11 Điều 1 Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ) đối với 02 đối tượng vi phạm.

Qua đây, lực lượng Công an khuyến cáo mỗi người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ góp phần bảo vệ quyền lợi của chính mình, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh. Mọi hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa gắn nhãn hiệu giả tùy tính chất, mức độ vi phạm đều có chế tài xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp đi thị sát “siêu đô thị” 59.000 tỷ đồng, là nơi ở tương lai của 200.000 cư dân

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp đi thị sát “siêu đô thị” 59.000 tỷ đồng, là nơi ở tương lai của 200.000 cư dân Nổi bật

23 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thu về gần 3,8 triệu tỷ đồng: 4 ông lớn nhà nước chiếm gần một nửa

23 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thu về gần 3,8 triệu tỷ đồng: 4 ông lớn nhà nước chiếm gần một nửa Nổi bật

NovaGroup gây tranh cãi vì công khai danh sách hơn 420 nhân sự “không tái tuyển dụng”

NovaGroup gây tranh cãi vì công khai danh sách hơn 420 nhân sự “không tái tuyển dụng”

11:46 , 12/06/2026
380 triệu giảm còn 63 triệu: Cú "chốt đơn" bằng AI đang biến Việt Nam thành "thủ phủ" đặc biệt của thế giới

380 triệu giảm còn 63 triệu: Cú "chốt đơn" bằng AI đang biến Việt Nam thành "thủ phủ" đặc biệt của thế giới

11:00 , 12/06/2026
Vừa mua bất thành, cổ đông lớn Singapore lại muốn gom hơn 20 triệu cổ phiếu REE

Vừa mua bất thành, cổ đông lớn Singapore lại muốn gom hơn 20 triệu cổ phiếu REE

09:56 , 12/06/2026
Bắt vợ chồng giám đốc sản xuất, buôn bán gạo giả các thương hiệu nổi tiếng

Bắt vợ chồng giám đốc sản xuất, buôn bán gạo giả các thương hiệu nổi tiếng

08:47 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên