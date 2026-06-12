380 triệu giảm còn 63 triệu: Cú "chốt đơn" bằng AI đang biến Việt Nam thành "thủ phủ" đặc biệt của thế giới

Ginny Deaza quyết không để chi phí cho chiếc váy cưới trong hôn lễ vào tháng 10/2027 vượt quá ngân sách. Giải pháp của cô là tìm kiếm nguồn cung từ nước ngoài.

Tuy nhiên, thay vì phải xách vali lên máy bay và lùng sục khắp các con phố xa xỉ tại các quốc gia khác, cô dâu tương lai này cùng các nhà thiết kế ngoại quốc đang hợp tác từ xa để tạo nên một "kiệt tác giá rẻ" thông qua các buổi thử đồ trực tuyến và công cụ chatbot trí tuệ nhân tạo (AI).

Bước đột phá từ công nghệ AI và bài toán tối ưu hóa chi phí

"Deaza dùng công cụ ChatGPT ghép khuôn mặt mình vào các mẫu váy yêu thích. Sau đó, cô gửi ảnh sang Việt Nam để thợ may tham khảo và thiết kế riêng." Ginny Deaza (35 tuổi), một influencer về phong cách sống tại Providence, Rhode Island, chia sẻ.

Hiện nay, từ các chuỗi bán lẻ đa quốc gia cho đến những cửa hàng boutique nhỏ trên toàn thế giới đều đang tận dụng các hệ thống công nghệ tinh vi để nâng cao trải nghiệm mua sắm từ xa. Và những người tiêu dùng thông minh — mong muốn tiết kiệm ngân sách trước khi bước vào lễ đường — đang cực kỳ hưởng ứng xu hướng này.

Deaza hào hứng cho biết: "Tôi chỉ phải trả chưa đầy 2.500 USD (khoảng 63 triệu đồng) cho một chiếc váy cưới thiết kế riêng tại Việt Nam, trong khi một sản phẩm tương tự tại Mỹ sẽ có giá vượt quá 15.000 USD (khoảng 380 triệu đồng)".

Cô nhận định thêm, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, việc chi hàng ngàn USD cho một chiếc váy chỉ mặc trong vài giờ là một quyết định đầu tư không khôn ngoan.

Nhiều cô dâu trên khắp nước Mỹ cũng đồng tình với quan điểm này. Với thế giới nằm gọn trong tầm tay nhờ công nghệ AI và các ứng dụng nhắn tin xuyên biên giới như WhatsApp, các tín đồ thời trang chuộng tiết kiệm đang tìm đến các nhà may ở nước ngoài.

Đây đang là một phong trào tiết kiệm đầy sôi động của thế hệ Millennials và Gen Z khi chi phí tổ chức đám cưới tại các thành phố lớn của Mỹ (từ New York đến Honolulu) có thể dễ dàng vượt quá 70.000 U S D — bao gồm địa điểm, tiệc yến và trang phục.

Châu Á - Thái Bình Dương vươn lên thành "thủ phủ" váy cưới thế giới

Theo NYPost, mặc dù Bắc Mỹ từng là thị trường váy cưới lớn nhất vào năm 2025, nhưng các dữ liệu xu hướng mới nhất cho thấy khu vực ﻿Châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam) đang vươn lên trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo báo cáo mới từ các chuyên gia tại Grand View Research , thị trường trang phục cưới toàn cầu đang bùng nổ và dự kiến đạt quy mô 109 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần doanh thu lớn nhất với 27% trong những năm gần đây. Giới phân tích cho rằng thành công của khu vực này đến từ lượng lớn các nhà thiết kế bản địa tài năng, khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng cao và ứng dụng công nghệ hiện đại như máy in 3D.

Chi chiếc váy cưới sắp tới của Deaza — một thiết kế cúp ngực, ôm sát bằng ren với các chi tiết lấp lánh — đang được hoàn thiện bởi các thợ may lành nghề tại một cửa hàng ở TP.HCM. Cô biết đến địa chỉ này qua mạng xã hội sau khi đính hôn vào đầu năm nay. Sau buổi tư vấn trực tuyến, cô đã đặt cọc khoảng 1.000 USD để bắt đầu quá trình may đo.

"Nếu bay sang Việt Nam, chi phí đám cưới của tôi sẽ tăng lên, vì vậy tôi thực hiện toàn bộ quy trình này trực tuyến. Đại diện cửa hàng nói tiếng Anh rất tốt, tôi cũng gửi nhiều ảnh tham khảo để tránh hiểu nhầm", Deaza nói thêm và cho biết số tiền tiết kiệm được hơn 12.000 USD sẽ dùng để đầu tư vào việc khác: Một chuyến tuần trăng mật kéo dài 2 tháng hoặc mua một căn nhà nghỉ dưỡng tại Cộng hòa Dominica.

Hiệu quả tài chính từ những câu chuyện thực tế

Trường hợp của Tiffany Nguyen (Austin, Texas) là một minh chứng rõ nét cho bài toán kinh tế này. Thay vì mua váy tại địa phương, cô chi 2.100 USD cho một chuyến du lịch ngắn ngày kết hợp may váy cưới tại Việt Nam, bao gồm cả vé máy bay, phòng Airbnb cao cấp và chi phí ăn uống. Kết quả, cô sở hữu chiếc váy thiết kế riêng tại một xưởng may Việt Nam với giá chỉ 550 USD. Khoản tiền tiết kiệm lên tới 7.000 USD lập tức được cô chuyển sang làm quỹ cho chuyến nghỉ dưỡng kéo dài sau đó.

Tương tự, Vi Luong, một nữ influencer sở hữu 1,4 triệu lượt theo dõi tại Los Angeles, đã quyết định đặt một chiếc váy phom dáng nữ thần La Mã từ một nhà mốt Việt Nam mà cô ví như “Oscar de la Renta của châu Á” . Chiếc váy làm từ chất liệu satin lụa cao cấp (Duchess satin) và vải organza này có giá chưa đầy 3.000 USD (đã bao gồm khăn voan), trong khi một thiết kế tương đương tại Los Angeles có giá lên tới 15.000 USD. Số tiền tiết kiệm được hơn 10.000 USD được cô đầu tư toàn bộ vào một địa điểm tổ chức đám cưới sang trọng tại California.

Câu chuyện của Ashley Monroe (Houston, Texas) cũng khẳng định hiệu quả của xu hướng tiêu dùng thông minh này. Cô chấp nhận chi 2.500 USD cho hai chiếc váy cưới thiết kế riêng từ một cửa hàng boutique tại Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới tại Guatemala vào năm ngoái. Nữ cô dâu này khẳng định bản thân sẽ không bao giờ khuyên mọi người chi trả mức giá cắt cổ tại quê nhà, đồng thời nhắn nhủ các cặp đôi nên tiết kiệm số tiền đó để đầu tư vào những điều thực sự ý nghĩa cho cuộc sống hôn nhân sau này.