Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát Đạt lấy ý kiến cổ đông về thương vụ mua vốn góp tại Lotte Properties HCMC

| | Doanh nghiệp

Phát Đạt lấy ý kiến cổ đông về việc chi khoảng 10.400 tỷ đồng để mua vốn góp tại Lotte Properties HCMC- chủ đầu tư dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, đối tượng lấy ý kiến là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PDR có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 1/6/2026. Thời gian thực hiện từ ngày 11/6/2026, cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chậm nhất trước 12 giờ ngày 22/6/2026.

Mục đích lấy ý kiến nhằm thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với tổng giá trị giao dịch dự kiến từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Phát Đạt.

Theo tờ trình số 08/TTr-2026 của HĐQT Phát Đạt, doanh nghiệp này dự kiến đầu tư mua phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC với giá trị giao dịch khoảng 10.400 tỷ đồng.

Phát Đạt lấy ý kiến cổ đông về thương vụ mua vốn góp tại Lotte Properties HCMC- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Thu Thiem Eco Smart City trong tổng thể quảng trường trung tâm hành chính TP.HCM. Nguồn: Phát Đạt

Thời gian triển khai trong tháng 6/2026 hoặc thời gian khác phụ thuộc vào tiến độ thương lượng giữa các bên liên quan, chấp thuận nội bộ và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Được biết, kế hoạch mua phần vốn góp nêu trên nằm trong chiến lược phát triển và mở rộng kinh doanh bất động sản dân cư và thương mại của công ty.

Loại dự án mà Lotte Properties HCMC đang phát triển là dự án bất động sản hỗn hợp cao cấp gồm nhà ở và thương mại dịch vụ.

Trước đó, vào ngày 27/5/2026, Phát Đạt và Lotte Properties HCMC đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Ngay sau lễ ký kết (ngày 28/6/2026), Phát Đạt cho biết đã chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo các nội dung được hai bên thống nhất trong MoU.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Trong một diễn biến khác, mới đây Phát Đạt cũng đã công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương (Cao Ốc Bình Dương) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú (Cao Ốc Hòa Phú).

Theo đó, Cao Ốc Bình Dương dự kiến thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 136,863 triệu cổ phần, tương đương 99,9% tổng vốn điều lệ của Cao Ốc Hòa Phú, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
pdr, phát đạt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Viettel Post miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc SN 1980

Viettel Post miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc SN 1980 Nổi bật

23 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thu về gần 3,8 triệu tỷ đồng: 4 ông lớn nhà nước chiếm gần một nửa

23 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thu về gần 3,8 triệu tỷ đồng: 4 ông lớn nhà nước chiếm gần một nửa Nổi bật

Năm Bảy Bảy bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trong tháng 7

Năm Bảy Bảy bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trong tháng 7

07:46 , 12/06/2026
Thực hư chiếc máy bay A321 của Vietnam Airlines bị biến dạng

Thực hư chiếc máy bay A321 của Vietnam Airlines bị biến dạng

07:40 , 12/06/2026
Tàu LNG khổng lồ từ Canada cập cảng Thị Vải, đưa 73.000 tấn nhiên liệu về Việt Nam

Tàu LNG khổng lồ từ Canada cập cảng Thị Vải, đưa 73.000 tấn nhiên liệu về Việt Nam

00:06 , 12/06/2026
Đại gia Việt nắm cổ phần Honda, Toyota, Ford bị truy thu hơn 18 tỷ đồng tiền thuế do vi phạm từ 16 năm trước

Đại gia Việt nắm cổ phần Honda, Toyota, Ford bị truy thu hơn 18 tỷ đồng tiền thuế do vi phạm từ 16 năm trước

00:02 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên