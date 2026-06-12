Phát Đạt lấy ý kiến cổ đông về thương vụ mua vốn góp tại Lotte Properties HCMC

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, đối tượng lấy ý kiến là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PDR có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 1/6/2026. Thời gian thực hiện từ ngày 11/6/2026, cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chậm nhất trước 12 giờ ngày 22/6/2026.

Mục đích lấy ý kiến nhằm thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với tổng giá trị giao dịch dự kiến từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Phát Đạt.

Theo tờ trình số 08/TTr-2026 của HĐQT Phát Đạt, doanh nghiệp này dự kiến đầu tư mua phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC với giá trị giao dịch khoảng 10.400 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Thu Thiem Eco Smart City trong tổng thể quảng trường trung tâm hành chính TP.HCM. Nguồn: Phát Đạt

Thời gian triển khai trong tháng 6/2026 hoặc thời gian khác phụ thuộc vào tiến độ thương lượng giữa các bên liên quan, chấp thuận nội bộ và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Được biết, kế hoạch mua phần vốn góp nêu trên nằm trong chiến lược phát triển và mở rộng kinh doanh bất động sản dân cư và thương mại của công ty.

Loại dự án mà Lotte Properties HCMC đang phát triển là dự án bất động sản hỗn hợp cao cấp gồm nhà ở và thương mại dịch vụ.

Trước đó, vào ngày 27/5/2026, Phát Đạt và Lotte Properties HCMC đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Ngay sau lễ ký kết (ngày 28/6/2026), Phát Đạt cho biết đã chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo các nội dung được hai bên thống nhất trong MoU.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Trong một diễn biến khác, mới đây Phát Đạt cũng đã công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương (Cao Ốc Bình Dương) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú (Cao Ốc Hòa Phú).

Theo đó, Cao Ốc Bình Dương dự kiến thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 136,863 triệu cổ phần, tương đương 99,9% tổng vốn điều lệ của Cao Ốc Hòa Phú, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.



