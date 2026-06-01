Tàu LNG khổng lồ từ Canada cập cảng Thị Vải, đưa 73.000 tấn nhiên liệu về Việt Nam

Ảnh: PV GAS

METHANE MICKIE HARPER là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng chuyên dụng, có chiều dài khoảng 291 m, rộng khoảng 45 m, được đóng năm 2010 tại Hàn Quốc. Tàu có sức chứa khoảng 170.000 m3 LNG, thuộc nhóm tàu vận chuyển khí hóa lỏng cỡ lớn đang hoạt động trên các tuyến thương mại năng lượng quốc tế.

Đây là một trong những chuyến hàng LNG quy mô lớn được PV GAS tiếp nhận trong năm 2026. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đón thêm một chuyến LNG từ Australia vào ngày 17-18/6, với khối lượng khoảng 15.000 tấn.

Song song với LNG, tàu CLIPPER WILMA cũng đã đưa về Việt Nam khoảng 45.000 tấn LPG nhập khẩu từ Mỹ. Như vậy, tổng khối lượng LNG và LPG được PV GAS tiếp nhận trong đợt này đạt gần 120.000 tấn.

Tàu CLIPPER WILMA

PV GAS cho biết khối lượng LPG nhập khẩu đã thu xếp cho tháng 6 và tháng 7/2026 vào khoảng 140.000 tấn, bao gồm LPG lạnh và LPG định áp. Cùng với nguồn sản xuất trong nước, lượng hàng này nhằm bảo đảm nguồn cung cho khách hàng nội địa và hệ thống kinh doanh LPG mang thương hiệu Petrovietnam Gas.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng LNG nhập khẩu của PV GAS đạt khoảng 354.000 tấn. Hệ thống cảng LNG Thị Vải và các kho chứa LPG lạnh được xem là hạ tầng quan trọng giúp doanh nghiệp tăng năng lực tiếp nhận, tồn chứa và phân phối nhiên liệu trong bối cảnh nhu cầu điện, công nghiệp và dân sinh tiếp tục tăng.