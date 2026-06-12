Năm Bảy Bảy bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trong tháng 7

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) vừa thông báo giao dịch bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 1-30/7/2026.

Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dự kiến không thấp hơn 17.760 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBB, từ 29/4/2026 đến 14/5/2026), đảm bảo tuân thủ quy định. Phần chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Phương án bán cổ phiếu quỹ này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đáng nói, đại hội cũng thông qua kế hoạch mua lại hơn 6 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025. Giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai mua lại cổ phiếu dự kiến sau khi Năm Bảy Bảy hoàn tất bán ra lượng cổ phiếu quỹ nói trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,8 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 58,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 17,8%; thu nhập khác hơn 1,6 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ.

Kết quả, Năm Bảy Bảy báo lãi sau thuế quý I/2026 đạt gần 140,3 triệu đồng, tăng 165% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 3% so với đầu năm, lên mức hơn 8.014,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.341,9 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.959 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.193,8 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 4.670 tỷ đồng.



