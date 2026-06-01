23 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thu về gần 3,8 triệu tỷ đồng: 4 ông lớn nhà nước chiếm gần một nửa

Dù khu vực tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trong nền kinh tế, bức tranh doanh thu năm 2025 cho thấy các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, nhiên liệu vẫn đang nắm giữ vị thế áp đảo.

Tổng doanh thu của 23 doanh nghiệp nội có doanh thu lớn nhất Việt Nam đạt khoảng 3.800 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 doanh nghiệp nhà nước gồm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Petrolimex và Vinacomin đã tạo ra tới 1.744 nghìn tỷ đồng doanh thu, tương đương khoảng 46% tổng doanh thu của toàn bộ danh sách.

Đứng đầu bảng xếp hạng là PVN với doanh thu 651 nghìn tỷ đồng. Ngay phía sau là EVN với 646 nghìn tỷ đồng.﻿

Nếu tách riêng khu vực tư nhân, Vingroup tiếp tục giữ vị trí số 1 với doanh thu 332 nghìn tỷ đồng. Con số này lớn hơn doanh thu cộng lại của nhiều ngân hàng trong danh sách và gấp hơn nhiều lần doanh thu của một số tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Đứng sau Vingroup là Viettel với 220 nghìn tỷ đồng doanh thu. Khoảng cách hơn 100 nghìn tỷ đồng giữa Vingroup và Viettel cho thấy hiện vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp ngoài lĩnh vực năng lượng đủ khả năng tiếp cận ngưỡng doanh thu trên 300 nghìn tỷ đồng.

Chiếm gần 1/3 số lượng đại diện trong danh sách (7/23 doanh nghiệp) là các ngân hàng, bao gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, VPBank, Vietcombank, MB và Techcombank. Đối với nhóm này, chỉ tiêu "Doanh thu" được sử dụng là Tổng thu nhập hoạt động, chiếm 14% tổng doanh thu của danh sách.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của các doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực bán lẻ và sản xuất.

Thế Giới Di Động (MWG) và Hòa Phát cùng đạt doanh thu 156 nghìn tỷ đồng. Mức doanh thu này tương đương nhiều ngân hàng quốc doanh lớn và vượt xa phần lớn doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đối với MWG, quy mô doanh thu phản ánh sức mạnh của hệ thống bán lẻ phủ khắp cả nước.

Trong khi đó, Hòa Phát tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ sinh thái thép, nông nghiệp và bất động sản.