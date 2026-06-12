Vừa mua bất thành, cổ đông lớn Singapore lại muốn gom hơn 20 triệu cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte. Ltd. vừa đăng ký mua 20.485.510 cổ phiếu REE của CTCP Cơ Điện Lạnh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, theo phương thức thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

Hiện cổ đông lớn này đang nắm 259.756.766 cổ phiếu REE, tương đương 41,70% vốn điều lệ. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, Platinum Victory sẽ nâng sở hữu lên 280.242.276 cổ phiếu, tương đương 44,99%.

Đáng chú ý, trước đó Platinum Victory từng đăng ký mua 17.816.547 cổ phiếu REE nhưng không mua được cổ phiếu nào, với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau đợt giao dịch này, số cổ phiếu REE mà Platinum Victory nắm giữ vẫn tăng thêm hơn 33,88 triệu đơn vị, nhưng đến từ việc REE phát hành cổ phiếu trả cổ tức/cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:15, không phải do mua vào trên thị trường.

Sáng 11/6, cổ phiếu REE đang giao dịch quanh mức 50.900 đồng/cp, tăng 1,19% so với tham chiếu.﻿

Về hoạt động kinh doanh, REE ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2026 đạt 2.477 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, tăng 15% so với mức 817 tỷ đồng của quý 1/2025.

SHS cho biết mảng cơ điện lạnh là điểm sáng khi doanh thu quý 1 tăng 59,5%, lợi nhuận sau thuế tăng 120,1%. Giá trị hợp đồng ký mới trong kỳ đạt 4.865 tỷ đồng, mức cao kỷ lục, với các dự án đáng chú ý như Trung tâm dữ liệu An Khánh của Viettel, Nhà hát Ngọc Trai, Công viên Văn hóa nghệ thuật.

Ở mảng năng lượng, REE tiếp tục mở rộng danh mục điện gió. Dự án Duyên Hải V1-4 công suất 48 MW đã vận hành thương mại từ tháng 3/2026, trong khi Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3 với tổng công suất 128 MW dự kiến vận hành trong quý 4/2026. Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 90% CTCP Điện gió Phú Cường, dự án có quy mô 200 MW.

Mảng văn phòng cho thuê duy trì tăng trưởng nhờ giá thuê và tỷ lệ lấp đầy cải thiện. Trong quý 1/2026, mảng này ghi nhận doanh thu 313 tỷ đồng, tăng 15,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 19,2%.

Với nền tảng từ năng lượng, cơ điện lạnh và bất động sản cho thuê, REE đang được SHS đánh giá có động lực tăng trưởng từ backlog M&E lớn, các dự án điện gió mới và hiệu quả khai thác văn phòng cải thiện.