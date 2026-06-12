Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp đi thị sát “siêu đô thị” 59.000 tỷ đồng, là nơi ở tương lai của 200.000 cư dân

Những ngày gần đây, hình ảnh Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại khu vực triển khai dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Khu đô thị Đại học Quốc tế) tại xã Xuân Thới Sơn, TP HCM đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư bất động sản.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dự án vừa được khởi công và bước vào giai đoạn triển khai hạ tầng.

Khu đô thị nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh Quốc lộ 22 và Vành đai 3,4, metro, lần lượt giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 và các trục giao thông liên vùng.

Vinhomes Sài Gòn Park (tên pháp lý: Khu đô thị Đại học Quốc tế) do Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, thành viên thuộc hệ sinh thái Vinhomes, phát triển tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 1.080 ha, bao gồm khoảng 200 ha sân golf, thuộc nhóm đại đô thị lớn nhất TP HCM hiện nay.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, tiếp giáp Quốc lộ 22 và cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Vị trí này cho phép kết nối thuận lợi với Tây Ninh và các tỉnh lân cận, đồng thời hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến metro và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong tương lai.

Sau hơn 20 năm chờ đợi, dự án chính thức khởi động trở lại từ cuối tháng 4/2026.

Theo quy hoạch, Vinhomes Sài Gòn Park được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và không gian công cộng. Một trong những điểm nhấn của dự án là phân khu Global Park – Công viên Quốc tế, nơi quy hoạch trung tâm thương mại, dịch vụ, bệnh viện tiêu chuẩn cao cùng tổ hợp ẩm thực quốc tế Global Village rộng hơn 19 ha.

Khi hoàn thành, khu đô thị dự kiến trở thành nơi sinh sống, học tập và làm việc của gần 200.000 cư dân và sinh viên, hướng tới hình thành một cực tăng trưởng mới tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, đồng thời đóng vai trò trung tâm giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ quy mô lớn của thành phố.

Danh sách tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật (11/6/2026), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup của Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 30,6 tỷ USD, đứng thứ 76 trên thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là người giàu nhất Việt Nam.