Chủ nhân giải khủng, độc nhất lịch sử Vietlott: "Người ta bảo 'ông này chắc được thuê ở đâu về diễn'"

Trong thế giới của những giải độc đắc Vietlott hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, chiếc mặt nạ đã trở thành một "vật bất ly thân" của những người may mắn. Sự lo ngại về những xáo trộn trong cuộc sống, nỗi sợ bị làm phiền hay những hệ lụy vô hình khiến hầu hết các tỷ phú chọn cách ẩn mình. Nhưng ngày 5/6/2026, tại lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 01201, một người đàn ông đã bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ và một khuôn mặt hoàn toàn lộ diện.

Đó là anh Bùi Văn Mạnh, sinh năm 1981, ngụ tại TP.HCM – chủ nhân của giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 83,5 tỷ đồng. Bộ số mang lại may mắn cho anh là: 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34.

Một tuần sau lễ trao giải thưởng, câu chuyện của tỷ phú "độc lạ" Vietlott vẫn được chú ý. Trong postcad mới nhất của Vietlott đăng tải trên Fanpage thu hút cả nghìn lượt tương tác, anh Mạnh đã chia sẻ toàn bộ quá trình từ khi mua tấm vé đầu tiên đến khi nhận giải thưởng kỷ lục của Vietlott, cũng như vì sao quyết định không đeo mặt nạ khi nhận thưởng và suy nghĩ trước những suy đoán của cộng đồng mạng.

Anh Bùi Văn Mạnh - chủ nhân giải Vietlott 83 tỷ đồng.

10 năm đều đặn mua Vietlott

Tỷ phú mới của Vietlott cho biết, anh mua vé số đầu tiên bắt đầu từ gần 10 năm trước, vào những ngày đầu tiên khi loại hình xổ số điện toán này vừa khai trương tại Việt Nam (năm 2016). Lúc bấy giờ, anh đang làm nhân viên giao hàng cho một công ty mỹ phẩm. Trong một lần chạy xe ngang qua khu vực Bến xe Miền Đông, hình ảnh chiếc biển quảng cáo với logo đỏ rực cùng dòng chữ "1 vé 10.000 đồng trúng 12 tỷ" đã thu hút ánh nhìn của người giao hàng bận rộn.

Tò mò và nuôi một chút hy vọng, anh ghé vào mua tấm vé đầu tiên trị giá 10.000 đồng với những con số do chính mình tự chọn theo sở thích. Những ngày sau đó, anh chuyển sang chọn hình thức máy tự chọn. Ban đầu anh chơi Mega 6/45, rồi sau đó gắn bó thêm với Power 6/55.

Suốt một thập kỷ, dù cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả, xổ số đã trở thành một thói quen giải trí văn minh và đều đặn của anh. Anh đặt ra cho mình một hạn mức kỷ luật: mỗi tuần chỉ chi khoảng 300.000 đồng (khoảng 4-5 vé mỗi ngày) với hi vọng có cơ hội thay đổi cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.

Tiếng chuông điện thoại lúc dọn nhà

Khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời anh Mạnh đã diễn ra ngay ngày anh dò kết quả kỳ quay số 26/5/2026. Nhìn dãy số trên tấm vé mua tại điểm bán hàng số 59 đường Hùng Vương (phường Bến Cát, TP.HCM) trùng khớp hoàn toàn với kết quả, anh lặng người và chia sẻ với vợ.

Khi biết con số lên tới hơn 83 tỷ đồng, cả hai vợ chồng xúc động, báo tin vui cho người thân. Anh cho biết, số tiền này sẽ dùng để lo cho cuộc sống ổn định của vợ con và xây một ngôi nhà khang trang cho mẹ ở quê nhà Hòa Bình.

"Tôi trúng thật"

Quyết định không đeo mặt nạ của anh Bùi Văn Mạnh được đưa ra rất nhanh chóng và nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ vợ con. Anh chia sẻ rằng, đây thực chất là một tâm nguyện anh đã ấp ủ từ rất lâu: "Tôi mua vé số suốt 10 năm nay và luôn mong một ngày trúng độc đắc để có thể xuất hiện công khai, không cần đeo mặt nạ. Tôi muốn mọi người biết rằng đây là giải thưởng có thật, con người có thật."

Khi được hỏi về việc có lo sợ những lời bàn tán hay việc bị làm phiền như nhiều người khác lo ngại hay không, người đàn ông sinh năm 1981 tự tin:

" Gia đình mình cũng có nghĩ tới, nhưng cuộc sống vốn dĩ muôn hình muôn vẻ, không đến nỗi phải quá lo lắng. Trúng số là một niềm vui lớn, một sự may mắn đàng hoàng, không có gì phải giấu giếm cả ."

Dù trên mạng xã hội xuất hiện không ít bình luận hoài nghi, thậm chí có người nói đùa: "Ông này chắc được thuê ở đâu về diễn" , anh Mạnh cho biết mình không hề bận lòng hay buồn bã. Với anh, chỉ cần gia đình, người thân và đồng nghiệp biết đó là sự thật là đủ.

Anh Bùi Văn Mạnh (bên trái) là tỷ phú hiếm hoi không đeo mặt nạ khi nhận giải Vietlott.

Tiếp tục mua Vietlott

Trở thành tỷ phú sau một đêm, ngay tại buổi lễ nhận giải, anh Mạnh đã trích ngay 1 tỷ đồng để trao tặng cho Quỹ Tâm Tài Việt nhằm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ y tế và giáo dục.

Sau ngày nhận thưởng, anh đã về quê chung vui cùng gia đình, dòng họ. Về lâu dài, số tiền này sẽ được hai vợ chồng bàn bạc kỹ lưỡng để đầu tư kinh doanh và làm thiện nguyện. Số tiền thưởng rất lớn, cần sử dụng sao cho đúng.

Đặc biệt, anh khẳng định mình sẽ không nghỉ việc mà vẫn tiếp tục đi làm, kinh doanh. Và một chi tiết thú vị là anh vẫn giữ thói quen mua Vietlott mỗi ngày, không chỉ để giải trí mà còn với mong muốn lan tỏa sự may mắn này đến với những người chơi khác.

"Tôi sẽ vẫn mua vé Vietlott, 300.000 đồng/tuần", anh Mạnh nói.﻿