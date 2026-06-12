Bị công an khám xét trong vụ nghi cài lậu Windows: Chủ tịch Máy tính Thánh Gióng lên tiếng

Ông Lại Hoàng Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc mở rộng điều tra điều tra vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc và khám xét tại một số đơn vị có liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng, nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh.

Ngay sau đó, công ty đã phát thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc. Đồng thời ông Lại Hoàng Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty lên tiếng trên trang cá nhân cho biết đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng.

Theo đó, công ty cho biết ngay khi nhận được yêu cầu làm việc từ các cơ quan có thẩm quyền, công ty đã chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra và bàn giao sản phẩm nhằm hỗ trợ quá trình xác minh diễn ra khách quan, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Công ty khẳng định việc cơ quan chức năng tiến hành làm việc và thu thập thông tin là hoạt động xác minh thông thường trong quá trình điều tra, đánh giá vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức nào xác định Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng vi phạm các quy định về bản quyền phần mềm hoặc các quy định pháp luật có liên quan.

Công ty nhấn mạnh mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo hành và hỗ trợ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi khách hàng và đối tác.

Công an khám xét khấn cấp nơi làm việc, lắp ráp máy tính của Công ty Cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng có địa chỉ tại đường Láng (Hà Nội). Ảnh: CAPT

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ là các doanh nghiệp cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền (45 tuổi) làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra cho thấy các máy tính này được cài sẵn hệ điều hành Windows và Microsoft Office có dấu hiệu kích hoạt bản quyền trái phép bằng crack, key lậu hoặc activator.

Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục ở Phú Thọ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số máy tính này do Công ty TNHH Hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution (đều tại Hà Nội) cung cấp.

Tiếp tục điều tra, công an khám xét nơi làm việc và lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương (51 tuổi, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị bị nghi cung cấp máy tính và phần mềm sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép cho ATHENA Việt Nam và Tek-Solution.