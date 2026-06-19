Nhận lương cứng 6-8 triệu đồng cùng tiền hoa hồng theo số tiền lừa đảo, nhiều sinh viên mới ra trường trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo kỳ nghỉ

Chia sẻ về công tác rà soát, đấu tranh tội phạm lừa đảo thông qua hợp đồng các kỳ nghỉ dưỡng trên Cổng Thông tin Chính phủ , Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Công an TP.HCM, cho biết lực lượng điều tra đã phải khởi tố, bắt giam nhiều người ở độ tuổi ngoài 20 vì tham gia vào các đường dây lừa đảo.

"Nhìn lại toàn bộ sự việc này, cá nhân tôi và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ. Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước", Đại tá Nguyễn Văn Minh nói.

Theo ông Minh, nhiều người bị thu hút bởi các lời mời tuyển dụng với mức lương cố định từ 6-8 triệu đồng mỗi tháng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng dựa trên số tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

"Chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này", ông Minh cho biết.

Theo cơ quan điều tra, những người này thường được bố trí làm quản lý hoặc nhân viên bộ phận telesale, thực hiện việc gọi điện, tiếp cận và thuyết phục khách hàng tham gia các chương trình nghỉ dưỡng, từ đó hỗ trợ hoạt động của các đường dây lừa đảo.

Từ thực tế trên, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo phụ huynh, gia đình và nhà trường cần tăng cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, người lao động trẻ cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý, mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc.

"Đứng trước thực trạng đáng buồn này, thay mặt Cơ quan điều tra, tôi đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình. Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật", Đại tá Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Công an bước đầu xác định 23 công ty liên quan việc này. Trong đó có 14 công ty cổ phần, gồm: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và dịch vụ Amazing - Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Đầu tư dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding, Đầu tư phát triển du lịch Ravi.

Còn lại là 9 Công ty TNHH là thương mại và dịch vụ: Sunland Travel, Thương mại và dịch vụ New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel), Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR), Thương mại & Dịch vụ Symphony.