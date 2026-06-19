Becamex ITC tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2019

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (Becamex ITC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 17/6/2026 vừa qua, Becamex ITC đã thực hiện thanh toán 112,7 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã ITCH1924001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Trước đó, ngày 1/6/2026, Becamex ITC đã tiến hành mua lại 180 tỷ đồng trái phiếu ITCH1924001 trước hạn, đưa giá trị lưu hành về mức 112,7 tỷ đồng như tại thời điểm đáo hạn nêu trên.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu mã ITCH1924001 có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/6/2019, kỳ hạn ban đầu là 5 năm, ngày đáo hạn ngày vào ngày 17/6/2019.

Sau đó Becamex ITC đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu thêm 2 năm, ngày đáo hạn mới vào ngày 17/6/2024.

Đến ngày 12/6/2024, doanh nghiệp tiếp tục được người sở hữu chấp thuận kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu phiếu nêu trên đến ngày 17/6/2026.

Trái chủ duy nhất của lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Quận đội (MBBank). Mục đích phát hành là để tài trợ chi phí đầu tư dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn.

Theo giới thiệu trên website của Becamex ITC, Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn được quy hoạch nằm trong tổng thể Khu Đô Thị Công Nghiệp xanh Mỹ Phước 1, 2, 3 & 4 với quy mô 6.000ha.

Dự án có tổng diện tích 81ha bao gồm 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao chiếm 1.9ha và một số tiện ích công cộng khác như trường học, nhà trẻ.

Về tình hình tài chính, kết thúc năm tài chính 2025, Becamex ITC báo lãi ròng hơn 18,6 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Becamex ITC ghi nhận gần 920,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 618,38 tỷ đồng; các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế hơn 13,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 288,6 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức gần 2.524,8 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ. Về cơ cấu nợ, doanh nghiệp vay ngân hàng gần 647,9 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu 292,7 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 1.584,2 tỷ đồng.



