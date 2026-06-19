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Xuân Thiện muốn sản xuất xe tải điện tại Ninh Bình: Công suất 30.000 xe/năm, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào 2027

| | Doanh nghiệp

Xuân Thiện muốn sản xuất xe tải điện tại Ninh Bình: Công suất 30.000 xe/năm, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào 2027

Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất xe tải và máy công trình chạy điện tại Ninh Bình với công suất giai đoạn đầu 30.000 xe, máy mỗi năm.

Tập đoàn Xuân Thiện cho biết đã đề xuất với Sở Tài chính Ninh Bình dự án xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tải chạy điện và máy công trình chạy điện, công suất giai đoạn đầu khoảng 30.000 xe, máy mỗi năm.

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Ôtô Xuân Thiện, thành viên của tập đoàn, nhà máy dự kiến đặt tại Khu kinh tế Ninh Cơ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Dự án có diện tích khoảng 56,82 ha.

Giai đoạn I của dự án gồm ba dây chuyền sản xuất. Trong đó, dây chuyền thứ nhất lắp ráp xe đầu kéo, xe tải thùng, xe ben, xe bồn chở bê tông và xe tải hạng nặng với công suất 18.000 xe mỗi năm. Dây chuyền thứ hai sản xuất, lắp ráp xe tải mỏ tải trọng đến 200 tấn, xúc lật bánh lốp, máy đào bánh lốp, xe nâng và xe lu với công suất 10.000 chiếc mỗi năm. Dây chuyền thứ ba sản xuất, lắp ráp các loại máy công trình bánh xích công suất 2.000 chiếc mỗi năm.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, sản phẩm mẫu đầu tiên dự kiến được hoàn thiện vào quý I/2027.

Ở giai đoạn II, Xuân Thiện dự kiến nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng công suất lên 200.000 xe, máy mỗi năm.

Xuân Thiện muốn sản xuất xe tải điện tại Ninh Bình: Công suất 30.000 xe/năm, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào 2027- Ảnh 2.

Tổng mặt bằng dự kiến nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô tải và máy công trình chạy điện của Tập đoàn Xuân Thiện. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện

Doanh nghiệp cho biết trong giai đoạn đầu, các sản phẩm xe tải và máy công trình chạy điện sẽ được sử dụng tại các dự án, nhà máy và mỏ khai khoáng trong hệ sinh thái của tập đoàn trước khi cung ứng ra thị trường.

Theo Xuân Thiện, dự án được xây dựng trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện cơ giới ngày càng gia tăng. Doanh nghiệp cũng cho rằng việc đặt nhà máy gần tổ hợp thép xanh của tập đoàn sẽ hỗ trợ nguồn cung vật liệu phục vụ sản xuất.

Nếu được chấp thuận và triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm và đóng góp cho phát triển công nghiệp tại địa phương.

Tuấn Khôi

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