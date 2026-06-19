Cực hiếm: Chủ nhân Jackpot hơn 83 tỷ đồng lại trúng thêm gần 1 tỷ đồng chỉ sau ít ngày
Ông Bùi Văn Mạnh chủ nhân giải Jackpot 1 hơn 83,5 tỷ đồng của Vietlott tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi trúng thêm gần 1 tỷ đồng từ xổ số kiến thiết Bình Thuận. Câu chuyện “vận may nối tiếp vận may” nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.
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Tối 18/6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang tại phường Bến Cát (TP.HCM) chia sẻ thêm thông tin gây chú ý về trường hợp của ông Bùi Văn Mạnh.
Ông Mạnh (SN 1981, quê Hòa Bình), hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại phường Bến Cát (TP.HCM), trước đó đã trở thành chủ nhân giải Jackpot 1 Vietlott trị giá hơn 83,5 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, tối 18-6, ông Mạnh tiếp tục gặp may khi trúng 30 tờ vé số giải nhất của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cùng ngày. Mỗi vé trị giá 30 triệu đồng, tương đương tổng giá trị giải thưởng khoảng 900 triệu đồng.
Trên Facebook của đại lý vé số, anh Lê Phước Tính viết: “Không thể may mắn hơn khi chủ nhân trúng giải Jackpot 1 hơn 83 tỉ đồng, hôm nay đón thêm lộc cực lớn khi trúng giải nhất gần 1 tỉ đồng.”
Điểm khiến câu chuyện nhận được nhiều quan tâm là khi làm thủ tục nhận thưởng, ông Mạnh lựa chọn công khai danh tính và xuất hiện trực tiếp, không đeo mặt nạ như nhiều trường hợp trúng giải lớn trước đây. Chia sẻ này từng tạo nhiều bàn luận bởi phần lớn người trúng thưởng thường chọn giữ kín thông tin cá nhân.
Việc liên tiếp nhận tin vui từ hai loại hình xổ số khác nhau khiến câu chuyện của ông Mạnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dù vậy, theo nguyên tắc vận hành, mỗi kỳ quay thưởng đều độc lập và kết quả trước đó không ảnh hưởng đến xác suất trúng ở lần tiếp theo.
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