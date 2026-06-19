Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cực hiếm: Chủ nhân Jackpot hơn 83 tỷ đồng lại trúng thêm gần 1 tỷ đồng chỉ sau ít ngày

| | Doanh nghiệp

Ông Bùi Văn Mạnh chủ nhân giải Jackpot 1 hơn 83,5 tỷ đồng của Vietlott tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi trúng thêm gần 1 tỷ đồng từ xổ số kiến thiết Bình Thuận. Câu chuyện “vận may nối tiếp vận may” nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Tối 18/6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang tại phường Bến Cát (TP.HCM) chia sẻ thêm thông tin gây chú ý về trường hợp của ông Bùi Văn Mạnh.

Ông Mạnh (SN 1981, quê Hòa Bình), hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại phường Bến Cát (TP.HCM), trước đó đã trở thành chủ nhân giải Jackpot 1 Vietlott trị giá hơn 83,5 tỷ đồng.

Ông Mạnh tiếp tục gặp may khi trúng 30 tờ vé số giải nhất.

Chưa dừng lại ở đó, tối 18-6, ông Mạnh tiếp tục gặp may khi trúng 30 tờ vé số giải nhất của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cùng ngày. Mỗi vé trị giá 30 triệu đồng, tương đương tổng giá trị giải thưởng khoảng 900 triệu đồng.

Trên Facebook của đại lý vé số, anh Lê Phước Tính viết: “Không thể may mắn hơn khi chủ nhân trúng giải Jackpot 1 hơn 83 tỉ đồng, hôm nay đón thêm lộc cực lớn khi trúng giải nhất gần 1 tỉ đồng.”

Ông Mạnh tiếp tục gặp may khi trúng 30 tờ vé số giải nhất.

Giải Jackpot 1 trước đó của ông.

Điểm khiến câu chuyện nhận được nhiều quan tâm là khi làm thủ tục nhận thưởng, ông Mạnh lựa chọn công khai danh tính và xuất hiện trực tiếp, không đeo mặt nạ như nhiều trường hợp trúng giải lớn trước đây. Chia sẻ này từng tạo nhiều bàn luận bởi phần lớn người trúng thưởng thường chọn giữ kín thông tin cá nhân.

Việc liên tiếp nhận tin vui từ hai loại hình xổ số khác nhau khiến câu chuyện của ông Mạnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dù vậy, theo nguyên tắc vận hành, mỗi kỳ quay thưởng đều độc lập và kết quả trước đó không ảnh hưởng đến xác suất trúng ở lần tiếp theo.

Người trúng Jackpot 83 tỷ đồng không đeo mặt nạ: "Ước mơ trúng Vietlott một lần để công khai danh tính"

Theo Minh Ngọc

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
jackpot

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng mỳ gói “hai con tôm” lên kế hoạch doanh thu cao nhất lịch sử, đầu tư 900 tỷ đồng xây nhà máy mới

Hãng mỳ gói “hai con tôm” lên kế hoạch doanh thu cao nhất lịch sử, đầu tư 900 tỷ đồng xây nhà máy mới Nổi bật

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn Nổi bật

Becamex ITC tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2019

Becamex ITC tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2019

09:01 , 19/06/2026
Xuân Thiện muốn sản xuất xe tải điện tại Ninh Bình: Công suất 30.000 xe/năm, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào 2027

Xuân Thiện muốn sản xuất xe tải điện tại Ninh Bình: Công suất 30.000 xe/năm, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào 2027

08:35 , 19/06/2026
ACV dự kiến bầu bổ sung phó tổng giám đốc vào hội đồng quản trị

ACV dự kiến bầu bổ sung phó tổng giám đốc vào hội đồng quản trị

08:31 , 19/06/2026
Cao su Sao Vàng tăng vốn lên gần 365 tỷ đồng sau đợt thưởng cổ phiếu

Cao su Sao Vàng tăng vốn lên gần 365 tỷ đồng sau đợt thưởng cổ phiếu

08:17 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên