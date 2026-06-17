Danh sách 23 công ty trong các vụ án lừa đảo mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ vừa bị khởi tố

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Trong khi đó, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Theo Bộ Công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại số tiền hơn 181,4 tỷ đồng thông qua việc nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.



Danh sách 23 công ty như sau:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty Cổ phần New Era Group

8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay

14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)

16. Công ty CP Global Travel Tour

17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card

22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR).



Trong các vụ án bị khởi tố, có nhóm đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng.



Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 thủ đoạn là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền.﻿

Cùng ngày 17/6, tại TP.HCM, cơ quan công an cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.