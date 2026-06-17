Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu chịu thuế

Ngày 17-6, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế, trong đó có việc thực hiện các nội dung theo nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động và các chính sách liên quan.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết cơ quan thuế ghi nhận các ý kiến đóng góp từ xã hội, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cải thiện công tác quản lý nhằm hướng tới sự thuận lợi cho người nộp thuế nói chung và hộ kinh doanh nói riêng.

Theo ông Mai Sơn, trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, cơ quan thuế đã nghiên cứu đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, với mục tiêu giúp hộ kinh doanh yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Hiện nay, trong quá trình xây dựng thể chế chính sách, một trong những điểm được quan tâm là ngưỡng doanh thu. Trước đây, mức doanh thu được nhắc đến từ trên 100 triệu đồng, hiện nay được điều chỉnh theo hướng trên 1 tỉ đồng mới phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Về tỉ suất thuế, ông Mai Sơn cho biết nhóm tính thuế theo tỉ lệ doanh thu không thay đổi. Điểm thay đổi là hình thức thực hiện, khi hộ kinh doanh sẽ chủ động xác định doanh thu theo từng kỳ tháng, quý để xác định nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đang phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện. Các phần mềm ứng dụng, chữ ký số và các gói hỗ trợ miễn phí được triển khai nhằm giúp người kinh doanh dễ tiếp cận hơn.

Theo đại diện Cục Thuế, qua quá trình triển khai, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện khai đúng. Cơ quan thuế tiếp tục theo sát diễn biến từng tờ khai, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu thực hiện.

Ông Mai Sơn đánh giá việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp giải pháp và các cơ quan thông tấn báo chí góp phần giúp quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế diễn ra thuận lợi, tạo tín hiệu tích cực trong việc nâng cao tính thích ứng và tuân thủ của hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định liên quan, bảo đảm chính sách khi ban hành tiếp tục mang lại lợi ích và sự thuận tiện cho hộ kinh doanh.

Liên quan đến các ý kiến đề xuất về ngưỡng doanh thu, trong đó có đề xuất thực hiện chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh có mức doanh thu năm dưới 5 tỉ đồng/năm, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính tiếp thu, lắng nghe các đề xuất. Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu việc điều chỉnh phù hợp.

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến nhà ở, ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ (Bộ Tài chính) cho biết thu nhập chịu thuế của cá nhân hiện được chia thành nhiều nhóm, trong đó có tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương, thù lao, lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền.



Đối với các khoản lợi ích từ nhà ở, chính sách hiện hành quy định một số trường hợp không tính vào thu nhập chịu thuế, như nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động tại khu kinh tế, địa bàn khó khăn.

Theo ông Tuấn, để hỗ trợ người lao động, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về việc điều chỉnh theo hướng mở rộng hơn. Theo đó, lợi ích từ nhà ở, tiền điện, nước liên quan đến nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng và cung cấp cho người lao động sử dụng sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế, không còn giới hạn như trước đây.

Đối với chủ trương phát triển nhà cho thuê, đại diện Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để có giải pháp phù hợp.

Thông tin thêm về các nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính tiếp tục lắng nghe các ý kiến để triển khai chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng đồng bộ, phù hợp, hỗ trợ người lao động.

Bên cạnh chính sách thuế, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp về nhà ở, trong đó có chương trình phát triển nhà ở xã hội hướng tới người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, tạo điều kiện để người dân có nơi ở ổn định.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương có nhiều nhu cầu thuê nhà ở lâu dài như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TPHCM chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê, với mức giá phù hợp với nhu cầu của công nhân, người lao động.