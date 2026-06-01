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Vinamilk sắp chi gần 3.900 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18,5%

| | Doanh nghiệp

Vinamilk sắp chi gần 3.900 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18,5%

Ngày đăng ký cuối cùng là 29/6/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/7/2026.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán VNM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,5%, tương ứng 1.850 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/7/2026.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.870 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Đây là khoản cổ tức còn lại của năm 2025, được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào tháng 10/2025. Sau khi hoàn tất, tổng mức cổ tức tiền mặt cho năm 2025 sẽ đạt 4.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 43,5% theo như nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đã thông qua.

Những năm gần đây, Vinamilk duy trì đều đặn việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao. Năm 2024, doanh nghiệp đã chi tổng cộng 3.850 đồng/cổ phiếu. Trước đó, các năm 2022 và 2023, mức cổ tức tiền mặt là 38,5%.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, cổ đông lớn nhất là SCIC nắm khoảng 36% vốn và tập đoàn sữa Singapore F&N Dairy Investments cùng các bên liên quan sở hữu khoảng 25% cổ phần. Do đó, các cổ đông lớn này sẽ nhận về lần lượt 1.391 tỷ đồng và 966 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sắp tới.

Vinamilk sắp chi gần 3.900 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18,5%- Ảnh 1.

Kết phiên 17/6, cổ phiếu VNM có giá 59.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt trên 123.000 tỷ đồng.

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