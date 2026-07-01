Một công ty con của EVN bị cả 4 Công ty Big4 từ chối kiểm toán sau khi Chủ tịch HĐQT bị khởi tố

Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1, mã: TV1) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/7 để lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện vào ngày 10/8.

PECC1 cho biết cả 4 công ty kiểm toán độc lập (Deloitte Việt Nam, Ernst & Young (EY) Việt Nam, KPMG Việt Nam và PwC Việt Nam) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua để HĐQT lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đều từ chối cung cấp dịch vụ. Do đó, doanh nghiệp buộc phải tiếp tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo đúng quy định.

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 của PECC1 là công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo ngành tư vấn và xây lắp điện đã bị khởi tố. Trong đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1.

Vào năm 2018, cổ phiếu TV1 của công ty cũng đã bị hủy niêm yết HoSE và chuyển sang giao dịch tại Upcom do đơn vị kiểm toán từ tối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017.

Hiện PECC1 có vốn điều lệ 266,9 tỷ đồng, ﻿Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là công ty mẹ nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 54%.