Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư diễn ra sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng, đồng thời ký kết bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư đối với 78 dự án có tổng vốn hơn 1,02 triệu tỷ đồng.

Trong nhóm 25 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, nhiều dự án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Nổi bật là Nhà máy điện mặt trời nổi Srêpốk 3 của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 với quy mô khoảng 361 ha, công suất 304 MW và tổng vốn đầu tư 7.661 tỷ đồng.

Tiếp đến là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP, có quy mô khoảng 392 ha và tổng mức đầu tư 4.700 tỷ đồng.

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Năng lượng Thuận Phong được chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk với tổng vốn 3.843 tỷ đồng. Cùng mức đầu tư này là dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông do Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam thực hiện.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Hòa Bình cùng Công ty Cổ phần Điện gió Nguyên Thảo đầu tư hai nhà máy điện gió NT1 và NT2 với tổng vốn 3.807 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực nhà ở và đô thị, Công ty Cổ phần Cloud Land đầu tư Khu nhà ở xã hội tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (nay là phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), tổng vốn 2.584 tỷ đồng. Liên danh Việt Phú An đầu tư Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư 1.987 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Solar Tân Thành đầu tư Nhà máy điện mặt trời Tây Hòa 3 với tổng vốn 1.332 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án đã được chấp thuận đầu tư, tỉnh Đắk Lắk cũng ký bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đối với 78 dự án có tổng vốn đăng ký 1.020.864 tỷ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp, đô thị, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Trong lĩnh vực năng lượng, đáng chú ý nhất là đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện với dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió công suất 5.000 MW kết hợp tổ hợp chăn nuôi chất lượng cao và năng lượng tái tạo, tổng vốn khoảng 192.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Năng lượng Vinenergo nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất khoảng 6 GW, tổng vốn khoảng 121.460 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nghiên cứu ba dự án gồm Khu đô thị hỗn hợp cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột, Khu đô thị xanh, thông minh và sinh thái phía Tây đô thị Tuy Hòa cùng các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư khoảng 114.631 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu các dự án bất động sản đô thị, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo với tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng.

Tập đoàn BIN Corporation nghiên cứu đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Thành thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên và Tổ hợp hạ tầng Trung tâm dữ liệu AI hoàn chỉnh sử dụng năng lượng tái tạo, tổng vốn khoảng 54.399 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam nghiên cứu hai nhà máy điện gió và hai nhà máy điện mặt trời nổi với tổng vốn khoảng 19.229 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên đề xuất đầu tư nhà máy điện gió và điện mặt trời tại phía Đông Đắk Lắk, công suất khoảng 920 MW, tổng vốn khoảng 28.570 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị, Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23). Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu triển khai Khu công nghiệp Hòa Tâm, Bến cảng Bãi Gốc, Tổ hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm cùng khu nhà ở chuyên gia, ký túc xá và các công trình phục vụ người lao động.

Liên danh Việt Phú An đề xuất Khu dân cư dịch vụ hỗn hợp đa chức năng tại nút giao cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Vĩnh Gia nghiên cứu Trung tâm Logistics tại Đông Hòa gắn với cảng cạn (ICD), phục vụ Cảng Vũng Rô và Cảng Bãi Gốc thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, với tổng vốn khoảng 5.300 tỷ đồng.

Ở nhóm dự án công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và các lĩnh vực khác, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL nghiên cứu đầu tư kho xăng, dầu, khí tại Khu kinh tế Nam Phú Yên với tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đề xuất đầu tư bệnh viện đa khoa chất lượng cao kết hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tổng vốn khoảng 3.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Anh nghiên cứu khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng với tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Sao Mai đề xuất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sao Mai với quy mô đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.