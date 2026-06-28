Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn

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Bà Ngô Thị Như Phượng được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Ngô Thị Như Phượng được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

CTCP Thiên Hoàng Holdings mới thành lập vào ngày 20/05/2026, trụ sở tại phường Xuân Hòa, TPHCM; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Tập đoàn NRC (Mã CK: NRC) được tổ chức ngày 26/6, cổ đông NRC đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho CTCP Thiên Hoàng Holdings.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027 và toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm.

CTCP Thiên Hoàng Holdings mới thành lập vào ngày 20/05/2026, trụ sở tại phường Xuân Hòa, TPHCM; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thị Như Phượng (SN 1994) nắm 91,67% vốn, bà Đặng Thị Hồng (mẹ chồng bà Phượng) sở hữu 8,25% và ông Đỗ Thành Nhân nắm 0,08%.

Bà Phượng hiện là vợ của ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bà có trình độ chuyên môn là Cử nhân kế toán.

Trong khi đó, theo thông tin công bố trên website của Thiên Hoàng Holdings, ông Đỗ Thành Nhân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.﻿

Trước khi trở thành nhà đầu tư chiến lược của NRC, Thiên Hoàng Holdings từng gây chú ý khi mua vào 6,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Mã: DST), qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu hơn 20% vốn điều lệ.

Về phía ông Đỗ Thành Nhân, doanh nhân này từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, đồng thời là thành viên HĐQT tại CTCP Louis Capital (Mã: TGG) và CTCP Louis Land (Mã: BII). Năm 2022, ông Nhân bị khởi tố tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Gần đây, trên một website mang tên CTCP Louis Holdings đã xuất hiện thư ngỏ của ông Nhân gửi tới cổ đông, trong đó đề nghị HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để rà soát tư cách cổ đông, tài sản, công nợ, hoạt động quản trị cũng như triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.

Yên Chi

markettimes.vn

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