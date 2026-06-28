Vụ bắt loạt cổ đông, giám đốc, kế toán công ty Metaland: Truy ra nhiều nhân viên đã nghỉ việc, chuyển chỗ ở

Ngày 27/6/2026, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Đồng thời khởi tố bị can và bắt 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị xử lý trước đây. Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên được phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền.

Công an đọc các quyết định với các đối tượng - Ảnh: Công an TPHCM

Dưới sự điều hành của các đối tượng này, hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, những người cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Cơ quan công an xác định, để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Công an làm việc với các đối tượng - Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh đó, để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, Công ty niêm yết 02 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung. Sau khi khách hàng thanh toán, Công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.

Ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Vào tháng 6/2026, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Công an TP.HCM đồng loạt triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa "hợp đồng kỳ nghỉ". Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố ít nhất 36 vụ án với gần 400 bị can bị bắt giữ tại cả hai thành phố. Qua quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 5.500 hợp đồng lừa đảo, ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng (riêng tại TP.HCM là hơn 612 tỷ đồng), biến đây thành một trong những vụ lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch lớn nhất từ trước đến nay.



