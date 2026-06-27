Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải: Hòa Bình (HBC) bước vào kỳ "tái sinh", ký hợp đồng khung 1,9 tỷ USD cho DA bờ kè sông Mekong tại Campuchia

Ngày 26/6, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết Hòa Bình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của ngành xây dựng và đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau tái cấu trúc. Hoà Bình tập trung vào tăng cường dòng tiền, cải thiện biên lợi nhuận và củng cố năng lực cốt lõi.

Về định hướng dài hạn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ mới và thành lập Hoa Binh Invest Holdings để làm đầu mối triển khai chiến lược đầu tư, mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Theo ông Lê Viết Hải, Hòa Bình đã đi qua giai đoạn khó nhất và đang bước vào giai đoạn "tái sinh", mở ra một chu kỳ phát triển mới với nền tảng tài chính và quản trị vững chắc hơn.

Điểm đáng chú ý của kỳ đại hội năm nay là đề xuất hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Theo HBC, diễn biến thị trường chưa thuận lợi cùng nhu cầu sử dụng vốn đã thay đổi khiến doanh nghiệp lựa chọn phương án khác là phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ với chủ nợ.

Cụ thể, HBC dự kiến phát hành gần 47 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phiếu đổi lấy 10.000 đồng giá trị công nợ. Tổng giá trị các khoản nợ được chuyển đổi thành vốn góp vào khoảng 469 tỷ đồng. Đối tượng tham gia gồm các chủ nợ đã ký thỏa thuận bằng văn bản với công ty, bao gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các đối tác sản xuất.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành. Kế hoạch dự kiến triển khai từ quý II/2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Theo danh sách công bố, có 96 chủ nợ tham gia chương trình hoán đổi với tổng dư nợ hơn 469 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Máy Xây dựng Matec là chủ nợ lớn nhất với khoản phải thu hơn 92 tỷ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, Matec sẽ nhận hơn 9,2 triệu cổ phiếu HBC. Cộng với hơn 2,2 triệu cổ phiếu đang sở hữu, doanh nghiệp này sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại HBC lên khoảng 2,91% vốn điều lệ sau phát hành.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, HBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 116% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng, gần tương đương mức đạt được trong năm 2025.

Kết thúc quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.322 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 23 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần mức gần 5 tỷ đồng của quý I/2025. Sau ba tháng đầu năm, HBC đã hoàn thành khoảng 13% mục tiêu doanh thu và 9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức năm tài chính 2025 do công ty chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

HBC cho biết ngày 7/5, HĐQT đã thông qua việc cử ông Lê Viết Hòa, con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, làm người đại diện phần vốn góp của công ty tại CTCP 479 Hòa Bình (HB479), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công cầu và cảng.

Đại hội cũng sẽ xem xét miễn nhiệm ông Lê Văn Nam khỏi vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 sau khi ông gửi đơn từ nhiệm vào cuối tháng 10/2025.

Thảo luận đáng chú ý:

Trong danh sách 99 chủ nợ, tổng dư nợ là khoảng 747 tỷ đồng nhưng phương án chỉ hoán đổi khoảng 514 tỷ đồng. Xin ban lãnh đạo cho biết khoảng 233 tỷ đồng còn lại sẽ được xử lý như thế nào? Đây là các chủ nợ không đồng ý hoán đổi hay là phần công nợ HBC chủ động giữ lại để thanh toán bằng tiền?﻿

Ông Lê Viết Hải: Có những chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý hoán đổi 100% nợ bằng cổ phiếu, nhưng cũng có những chủ nợ chỉ đồng ý hoán đổi 30%, 50% hoặc 70%.



Tất nhiên Hòa Bình mong muốn hoán đổi được 100%, nhưng do nhu cầu tài chính của các đối tác, chúng ta không thể yêu cầu họ hoán đổi toàn bộ được. Số tiền còn lại Hòa Bình sẽ trả bằng tiền mặt theo lộ trình thanh toán đã thương thảo, có trường hợp trong vòng 3 tháng, 5 tháng hoặc 1 năm, tùy thuộc vào tuổi nợ và điều kiện tài chính của từng đối tác.



Nói chung, các đối tác đều cố gắng hết sức chia sẻ khó khăn với Hòa Bình. Đây là giải pháp mà các đối tác đã có sự hy sinh rất lớn. Chúng tôi trao đổi cởi mở để cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

﻿Việc giải quyết những khoản nợ còn lại là một thử thách, tuy nhiên chúng tôi đã có kế hoạch phục hồi và tin rằng sự hy sinh của đối tác sẽ được bù đắp.

Những gì các nhà cung cấp, nhà thầu phụ làm cho Hòa Bình không chỉ là đổi nợ mà còn sẵn sàng tiếp tục cung cấp dịch vụ trong điều kiện nợ cũ chưa thanh toán hết. Đây là cuộc tái cấu trúc hệ sinh thái cực kỳ hiệu quả mà tôi đánh giá là một kỳ tích của Hòa Bình.

Với văn hóa nhân văn đã thiết lập gần bốn thập kỷ, tôi nghĩ không có khó khăn nào mà Hòa Bình không vượt qua được.

Ban lãnh đạo có thể chia sẻ về lộ trình tái cấu trúc tài chính trong 12 tháng tới hay không? Cụ thể: Có bao nhiêu công nợ thương mại có thể tiếp tục được xử lý? HBC có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu ngoài phương án này hay không? Chỉ tiêu quan trọng nhất mà cổ đông nên theo dõi để đánh giá HBC đang phục hồi đúng kế hoạch là gì?﻿

Ông Nguyễn Kinh Luân (Thành viên HĐQT):﻿ Về lộ trình tái cấu trúc tài chính trong 12 tháng tới, HBC sẽ tập trung vào 3 việc:

(1) Hoàn tất hoán đổi 514,2 tỷ đồng công nợ.

(2) Cơ cấu lại 1.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn sang trung và dài hạn, đẩy mạnh thu hồi công nợ và thanh lý tài sản không cốt lõi để giảm dư nợ, chi phí lãi vay và bổ sung vốn lưu động.

(3) Xử lý phần công nợ còn lại (khoảng 233 tỷ đồng) bằng tiền mặt hoặc cơ cấu lại thời hạn thanh toán. HBC không mặc định tiếp tục dùng cổ phiếu để xử lý toàn bộ phần nợ còn lại này.



Tại thời điểm này, ngoài phương án đang trình đại hội, HBC chưa có phương án phát hành thêm cổ phiếu trực tiếp nào khác.



Về ba chỉ tiêu quan trọng nhất để cổ đông theo dõi sự phục hồi của HBC:

(1) Dòng tiền kinh doanh và tốc độ thu hồi công nợ.

(2) Tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu (mục tiêu giảm về khoảng 5 lần).

(3) Lợi nhuận từ xây dựng cốt lõi và biên lợi nhuận, thay vì chỉ nhìn vào các khoản thu nhập bất thường. HBC chỉ thực sự phục hồi khi lợi nhuận chuyển thành tiền và nợ giảm thực chất.

Ông Lê Viết Hải (Chủ tịch HĐQT) tiếp tục trả lời về phương án phục hồi: Như đã chia sẻ, công ty hướng đến phục hồi dựa trên ba trụ cột:

Thứ nhất là đảm bảo dòng tiền - vấn đề sống còn. Phải tăng cường thu hồi nợ, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ để không dự án nào bị đứt gãy, đảm bảo thực hiện hợp đồng hiệu quả với kỷ luật cao.



Thứ hai là chọn lọc dự án. Chúng ta phải hướng đến những dự án có tính khả thi cao, chủ đầu tư có năng lực tài chính rõ ràng và phù hợp với sở trường của Hòa Bình. Sắp tới, chúng ta sẽ trở lại thị trường khách sạn, resort cao cấp khi ngành du lịch đang hồi phục. Hòa Bình sẽ nhận thầu theo phương thức chỉ định thầu thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ. Chúng ta vừa ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam để tiếp cận dự án ngay từ đầu, tư vấn tối ưu hóa thiết kế và chi phí để được chỉ định thầu với mức lợi nhuận đảm bảo.



Thứ ba, công nghiệp, hạ tầng và thị trường nước ngoài cũng là những hướng giúp tăng hiệu quả lâu dài. Tầm nhìn của chúng tôi là tăng trưởng 5 năm, tăng 5 lần trong nhiều thập kỷ tới.﻿

Kế hoạch cụ thể về việc hoán đổi công nợ và những kết quả đã đạt được trong việc thu hồi nợ?

Ông Lê Viết Hiếu (Phó Chủ tịch/Tổng Giám đốc): Về việc hoán đổi hơn 500 tỷ đồng công nợ, đây chỉ là một bước trong chương trình tái cấu trúc tổng thể. Trong 12 tháng tới, HBC tập trung vào 4 nhóm giải pháp:

(1) Tập trung lợi nhuận từ xây dựng cốt lõi, không chạy theo doanh thu bằng mọi giá.

(2) Đẩy mạnh thu hồi nợ, hoàn nhập dự phòng, chuyển đổi tài sản cấn trừ thành tiền và thoái vốn khỏi các đơn vị không phù hợp.

(4) Cơ cấu lại nợ vay từ ngắn hạn sang trung và dài hạn để giảm áp lực trả nợ.

(5) Huy động thêm vốn trực tiếp vào HBC thông qua các nhà đầu tư chiến lược trên nguyên tắc minh bạch và chỉ thực hiện khi tạo ra giá trị lớn hơn mức độ pha loãng.



Về các gói thầu hạ tầng lớn, HBC đang triển khai song song: một mặt cải thiện chỉ tiêu tài chính để đấu thầu độc lập, mặt khác hợp tác liên danh với các đối tác mạnh như CSC (Trung Quốc).



Mục tiêu là đưa Hòa Bình trở lại nhóm dẫn đầu ngành và đo lường bằng chất lượng backlog, lợi nhuận, dòng tiền và uy tín thay vì chỉ là doanh thu.



Trả lời câu hỏi của cổ đông về thu hồi nợ, ông Hiếu cho biết tổng nợ tồn đọng kéo dài từ các chủ đầu tư lớn là khoảng 2.300 tỷ đồng, đã giảm được 1.200 tỷ (hơn 30%) so với năm 2022. Năm nay, mục tiêu là thu hồi ít nhất 1.200 tỷ đồng và xác nhận công nợ trên 1.750 tỷ đồng.



Mặc dù có những chủ đầu tư không còn khả năng thanh toán, nhưng HBC đang nỗ lực phối hợp nhiều giải pháp.



Về Backlog, hiện tại đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Riêng năm 2026 dự kiến ghi nhận 8.600 tỷ đồng doanh thu từ hạ tầng và đầu tư công.

Về hạn mức tín dụng và bảo lãnh, Hoà Bình hoàn toàn đủ năng lực để mở bảo lãnh cho các chủ đầu tư tham gia gói thầu mới, không có hạn chế về tài chính nếu chủ đầu tư có dòng tiền tốt.﻿

Thành tựu từ thị trường nước ngoài và những khó khăn, thách thức﻿?

Ông Nguyễn Kinh Luân: Về thị trường nước ngoài, năm 2025 là năm xây dựng nền tảng. Chúng tôi đã hình thành danh mục 5 thị trường mục tiêu: Campuchia, Hoa Kỳ, Úc, Lào và Israel.



Tại Campuchia: Đã ký hợp đồng khung trị giá khoảng 1,9 tỷ USD trong 8 năm cho dự án bờ kè sông Mekong. Riêng phần đã ký chính thức là 190 triệu USD.



Tại Mỹ: Liên doanh với Keystone tại California mục tiêu tạo ra 9 triệu USD doanh số năm 2026.



Tại Úc: Đã thực hiện xong dự án BAM ATP và đang tiếp tục phát triển các dự án khác với đối tác Matex.



Tại Lào: Đang nghiên cứu dự án NVT Glory Condominium (50 triệu USD).



Tại Israel: Đang chờ kết quả xét duyệt chứng chỉ tổng thầu G5.

Kế hoạch năm 2026 cho khối ngoại là khoảng 72 triệu USD doanh thu. Định hướng trung hạn là không dàn trải mà tập trung vào các tiêu chí: khả năng thu tiền, kiểm soát rủi ro và phát huy năng lực tổng thầu. Chúng tôi cũng hướng tới xuất khẩu cấu kiện đúc sẵn, giải pháp kỹ thuật và đào tạo nhân lực chất lượng cao.﻿

﻿ Lộ trình quay trở lại HOSE

Ông Lê Viết Hiếu cho biết, về lộ trình quay lại sàn HOSE, có các điều kiện chính như sau: ROE trên 5% (đã đạt); Hoạt động kinh doanh lãi 2 năm liên tiếp (đã đạt); Không còn nợ thuế và bảo hiểm xã hội (còn nợ khoảng 55 tỷ đồng và dự kiến sẽ xử lý xong trong tháng 7 này).



Không còn lỗ lũy kế (đây là khó khăn nhất). Hiện lỗ lũy kế còn khoảng 2.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến xóa lỗ lũy kế thông qua việc thu hồi 1.200 tỷ nợ tồn đọng, triển khai các dự án bất động sản hiện có (Nơ Trang Long, Nhà ở xã hội Long Thới...) và hoàn nhập dự phòng.



Lộ trình quay lại sàn HOSE sớm nhất là năm 2027, nhưng thực tế có thể cần đến năm 2028 để giải quyết triệt để các hạn chế nội tại.﻿