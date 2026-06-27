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So găng đội tàu của các hãng hàng không Việt: Hai "ông lớn" nắm 90% số máy bay, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines tất bật sắm sửa

| | Doanh nghiệp

So găng đội tàu của các hãng hàng không Việt: Hai "ông lớn" nắm 90% số máy bay, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines tất bật sắm sửa

Chỉ 2 hãng hàng không Việt sở hữu gần 90% đội tàu bay, Airbus góp mặt trong đội bay của tất cả các hãng.

Theo tổng hợp, Vietjet Air và Vietnam Airlines hiện là hai hãng duy nhất sở hữu đội tàu bay trên 100 chiếc. Với tổng cộng 210 tàu bay, hai hãng này chiếm gần 89% quy mô đội tàu của 6 hãng hàng không đang khai thác trên thị trường.

Vietnam Airlines và Vietjet Air áp đảo

So găng đội tàu của các hãng hàng không Việt: Hai "ông lớn" nắm 90% số máy bay, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines tất bật sắm sửa- Ảnh 1.

Theo tổng hợp từ báo cáo thường niên và thông tin công bố, 6 hãng hàng không Việt Nam hiện khai thác tổng cộng 233 tàu bay. Trong đó, Vietjet Air sở hữu 107 tàu bay, nhiều nhất thị trường, còn Vietnam Airlines đứng ngay sau với 103 chiếc. Khoảng cách giữa hai hãng hiện chỉ là 4 tàu bay.

Với tổng cộng 210 tàu bay, Vietjet Air và Vietnam Airlines đang nắm khoảng 89% tổng quy mô đội tàu của 6 hãng hàng không được thống kê.

Bốn hãng còn lại gồm Sun PhuQuoc Airways, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines hiện khai thác tổng cộng 23 tàu bay, tương đương khoảng 11% quy mô đội tàu toàn thị trường.

Sử phổ biến của thương hiệu máy bay Airbus﻿

Xét theo chủng loại tàu bay, Airbus là nhà sản xuất duy nhất xuất hiện trong đội bay của tất cả các hãng hàng không đang khai thác.

So găng đội tàu của các hãng hàng không Việt: Hai "ông lớn" nắm 90% số máy bay, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines tất bật sắm sửa- Ảnh 2.


Ngoài Airbus, Boeing hiện chỉ xuất hiện trong đội bay của Vietnam Airlines với các dòng Boeing 787-9 và Boeing 787-10.

Trong khi đó, Comac mới được đưa vào khai thác tại Vietjet Air với 2 tàu bay ARJ21 (C909), còn ATR72 hiện chỉ có trong đội bay của Vietnam Airlines.

Cùng với quy mô đội tàu hiện tại, tháng 6 cũng ghi nhận nhiều kế hoạch "mua sắm" đội bay của các hãng.

Sau khi nhận 11 máy bay mới, Sun PhuQuoc Airways lên kế hoạch bổ sung thêm 15 tàu Airbus A320/A321 để nâng đội bay từ 11 lên 26 chiếc vào cuối tháng 8/2026.

Trong khi đó, Vietravel Airlines dự kiến tiếp nhận thêm 7 tàu Airbus A321 trong nửa cuối năm, còn Bamboo Airways đặt mục tiêu từng bước khôi phục quy mô đội tàu lên 30 chiếc.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

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