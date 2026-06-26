Thương vụ 1.048 tỷ tại Công ty khai thác mỏ sắt lớn hàng đầu Việt Nam

Tổng CTCP Thép Việt Nam (VNSteel, UPCoM: TVN) vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Theo kế hoạch, VNSteel sẽ thoái toàn bộ 46,85% vốn điều lệ tại VTM, với giá trị chuyển nhượng dự kiến khoảng 1.048 tỷ đồng.

VTM là doanh nghiệp liên doanh Việt Nam - Trung Quốc, thành lập năm 2007 nhằm triển khai dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai. Cơ cấu cổ đông trước đây gồm VNSteel nắm 46,85% vốn, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) sở hữu 8,15% và Công ty Gang thép Côn Minh (KISC, Trung Quốc) nắm giữ 45%.

Dự án từng được kỳ vọng hình thành chuỗi khai thác - luyện kim khép kín, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành thép trong nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đây lại trở thành một trong những dự án thua lỗ kéo dài.

Gần đây phía đối tác Trung Quốc đã rút khỏi liên doanh. Thay thế là CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô - doanh nghiệp thành lập cuối năm 2025 với vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng do ông Trần Văn Nam làm Tổng Giám đốc.

Theo giấy đăng ký kinh doanh mới nhất, VTM đã tăng vốn lên 1.982 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm VNSteel nắm 46,85%; ﻿Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) sở hữu 8,15% và CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô nắm 45%.

Việc nhà đầu tư mới tham gia được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, tạo điều kiện tái khởi động và nâng cao hiệu quả của dự án luyện kim quy mô lớn tại Lào Cai.

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư khai thác quặng sắt tại mỏ Quý Xa, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 423,91 ha, trong đó khu vực khai trường chiếm 81,78 ha.

Mỏ Quý Xa có trữ lượng thiết kế hơn 73,2 triệu tấn quặng sắt, công suất khai thác dự kiến đạt 5 triệu tấn mỗi năm, với vòng đời khai thác khoảng 15 năm 8 tháng. Theo Bộ Công thương, đây là một trong những mỏ có quy mô lớn và có chất lượng ở khu vực Đông Nam Á. Mỏ Quý Xa cũng là một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam.