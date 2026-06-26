Hóa chất Đức Giang dự kiến thời gian khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về hàng tồn kho

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC, sàn HoSE) vừa có báo cáo giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do ý kiến kiểm toán ngoại trừ.



Thứ nhất, DGC giải trình về ý kiến ngoại trừ liên quan đến hàng tồn kho. Theo Hóa chất Đức Giang, việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 31/12/2025 vẫn được Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật về kế toán và có sự chứng kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (tại thời điểm kiểm kê thì PwC vẫn là Công ty Kiểm toán được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán BCTC 2025 của DGC).

Tuy nhiên, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (là đơn vị được bổ nhiệm thay thế PwC kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 của Công ty) không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 nên UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với 950,9 tỷ đồng hàng tồn kho được trình bày trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2025.

Để khắc phục được ý kiến ngoại trừ này, DGC và UHY sẽ thực hiện phối hợp kiểm kê chi tiết tại thời điểm 30/06/2026, 31/12/2026 khi thực hiện soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính 2026. Đồng thời UHY cũng sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung khác để đánh giá lại tính cậy của khoản mục Hàng tồn kho trên BCTC.

Thời gian khắc phục dự kiến vào quý III/2026 (kỳ soát xét bán niên 2026) hoặc quý I/2027 (kỳ kiểm toán kết thúc năm tài chính 2026).

Thứ hai, giải trình đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang. DGC cho biết hiện, Công ty và các cá nhân liên quan vẫn đang tích cực phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền đối với vụ án nên UHY chưa có cơ sở thực hiện các điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính 2025.

Do vậy, UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang. Việc khắc phục được ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang hoàn toàn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty và UHY sẽ thực hiện cập nhật vào Báo cáo tài chính kiểm toán ngay khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, HoSE có quyết định đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/6/2026. Lý do là vì Hóa chất Đức Giang có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài diện bị cảnh báo, cổ phiếu DGC đồng thời được theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2026 của Tổng Giám đốc HoSE do Hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang vừa thông báo ngày 14/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Đại hội dự kiến diễn ra sáng 13/8/2026. Nội dung đại hội thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.



