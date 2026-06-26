Hướng tiếp cận mới trong chăn nuôi heo bền vững

Hội nghị Quốc tế lần thứ 28 của Hiệp hội Thú y Heo Quốc tế (IPVS 2026) diễn ra từ ngày 16 đến 19/6 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 3.000 đại biểu cùng gần 1.000 báo cáo khoa học. Đây là diễn đàn để giới khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong chuỗi giá trị chăn nuôi heo trao đổi về các xu hướng mới trong quản lý sức khỏe đàn, an toàn sinh học, dinh dưỡng, kháng kháng sinh và phát triển bền vững.

Là nhà tài trợ Kim cương, C.P. Việt Nam đồng thời chủ trì hội thảo vệ tinh chuyên sâu với chủ đề "Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo: Điều kiện thực tế", qua đó kết nối cập nhật khoa học quốc tế với hoạt động sản xuất trong nước.

GS.TS Nuvee Prapasarakul - Khoa Thú y, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan trình bày tham luận tại hội thảo vệ tinh do C.P. Việt Nam chủ trì trong khuôn khổ IPVS 2026. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Jaturong Yotharak, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành Trang trại C.P. Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam hơn 30 năm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn. Theo ông, C.P. Việt Nam áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững thông qua hệ thống trang trại hiện đại.

Gợi mở hướng phòng bệnh chủ động

Điểm nhấn chuyên môn của C.P. Việt Nam tại IPVS 2026 là hội thảo vệ tinh với phần trình bày của GS.TS Nuvee Prapasarakul - Khoa Thú y, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, về chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong điều kiện trang trại thực tế.

Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu, cập nhật xu hướng giảm phụ thuộc kháng sinh trong chăn nuôi trước áp lực từ tình trạng kháng kháng sinh, yêu cầu quản lý chặt chẽ và kỳ vọng của thị trường về sản xuất an toàn.

Ông Jaturong Yotharak, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành Trang trại, C.P. Việt Nam tại khu vực triển lãm của doanh nghiệp. Ảnh: C.P. Việt Nam

Men vi sinh được nhìn nhận là hướng tiếp cận sinh học có tiềm năng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện hấp thu dinh dưỡng, tăng cường hàng rào bảo vệ đường ruột và duy trì sức khỏe vật nuôi. Theo các chuyên gia, hiệu quả của giải pháp này phụ thuộc vào việc triển khai đồng bộ với dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn sinh học, quản lý đàn và giám sát sức khỏe vật nuôi.

Ông Jaturong Yotharak cho rằng quản lý sức khỏe đàn trong chăn nuôi hiện đại cần cách tiếp cận tổng thể, từ con giống, dinh dưỡng, thú y, môi trường nuôi đến công nghệ và quản trị trang trại. Tham gia IPVS 2026 là dịp để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm vận hành, kết nối tiến bộ khoa học với thực tiễn sản xuất tại Việt Nam.

Kết nối khoa học với chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food

Theo C.P. Việt Nam, sau 33 năm xây dựng và vận hành mô hình tích hợp Feed - Farm - Food tại Việt Nam, doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm quản lý sức khỏe đàn gắn với toàn bộ chuỗi sản xuất, từ thức ăn chăn nuôi, con giống, điều kiện nuôi, kiểm soát thú y đến an toàn sinh học và quản lý môi trường.

C.P. Việt Nam ứng dụng thiết bị và công nghệ trong quản lý sức khỏe đàn heo tại trang trại. Ảnh: C.P. Việt Nam

Trong vận hành trang trại, doanh nghiệp áp dụng quy trình an toàn sinh học nhiều lớp như kiểm soát người và phương tiện ra vào, quản lý luồng di chuyển, phân tách khu vực sản xuất nhằm giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập.

Song song đó, C.P. Việt Nam triển khai định hướng Green Farm và chuyển đổi số thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, tái sử dụng nước sau xử lý cho mục đích phù hợp, kiểm soát mùi, bụi, phát triển mảng xanh và từng bước ứng dụng IoT, AI trong quản lý vận hành.

Trong khuôn khổ IPVS 2026, ngoài hội thảo vệ tinh, C.P. Việt Nam tham gia khu triển lãm với gian hàng giới thiệu mô hình Feed - Farm - Food, giúp chuyên gia và đối tác tìm hiểu thêm về quản lý thú y, kiểm soát chất lượng, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững trong chuỗi chăn nuôi.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, trò chuyện cùng khách tham quan tại gian hàng của doanh nghiệp trong khuôn khổ IPVS 2026. Ảnh: C.P. Việt Nam

Doanh nghiệp cũng giới thiệu 4 nghiên cứu khoa học trên hệ thống màn hình LED của hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với cộng đồng chuyên ngành.

Theo C.P. Việt Nam, các hoạt động tại IPVS 2026 thể hiện định hướng kết nối khoa học, công nghệ với vận hành thực tế của chuỗi Feed - Farm - Food, góp phần thúc đẩy phòng bệnh chủ động, nâng cao sức khỏe đàn heo, củng cố nền tảng an toàn sinh học và hướng tới phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.