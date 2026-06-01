FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên

Ngày 23/6, UBND tỉnh Điện Biên ban hành quyết định cấp phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh.

Đây là mô hình sandbox đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng UAV được triển khai tại địa phương.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai đến hết ngày 31/5/2027, dự kiến thực hiện khoảng 6.000 chuyến bay, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%.

Điện Biên thí điểm 6.000 chuyến bay UAV phát triển kinh tế tầm thấp (Ảnh minh họa).

Các nhiệm vụ chính gồm vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc men, vật tư y tế, mẫu xét nghiệm và hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, giám sát sinh trưởng cây trồng, phát hiện sâu bệnh. UAV cũng được sử dụng để khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số (DEM), phục vụ quản lý dữ liệu không gian.

Hoạt động được tổ chức ở quy mô nhỏ, có kiểm soát chặt chẽ, với 3 đến 5 mô hình ứng dụng UAV chuyên biệt. Trong nông nghiệp, các khu vực triển khai gồm vùng chè tại bản Tà Là Cáo, xã Sính Phình; vùng cà phê tại bản Hua Nặm, xã Mường Ảng; vùng mắc ca tại Bản Củ, xã Tuần Giáo; khu vực canh tác lúa Mường Thanh, xã Thanh Nưa.

Ở lĩnh vực y tế, tỉnh sẽ thiết lập mạng lưới tuyến bay khẩn cấp kết nối Trung tâm Y tế Mường Ảng với Trạm Y tế xã Nà Tấu và các điểm trạm y tế Mường Đăng, Ngối Cáy, Ảng Tở để vận chuyển thuốc, vật tư y tế.

Kết quả chương trình sẽ cung cấp dữ liệu thực tiễn về hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ an toàn, khả năng vận hành và nhân rộng mô hình UAV tại khu vực miền núi. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế không gian tầm thấp trong thời gian tới.

Theo Quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên là cơ quan đầu mối hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chủ trì tổ chức, vận hành thử nghiệm; Tập đoàn FPT và các đơn vị UAV tham gia cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị, phần mềm điều khiển bay, cùng dịch vụ vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật. Các tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân địa phương tham gia với vai trò ứng dụng, thụ hưởng và phối hợp đánh giá hiệu quả mô hình.

Trước đó, tháng 5/2026, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết, FPT và Trường Thịnh Drone đã thử nghiệm ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp tại Điện Biên.﻿

Theo mô phỏng của FPT trên diện tích hơn 51.000 ha với các cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà Shan tuyết, việc ứng dụng UAV có thể giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu m3 nước mỗi năm, giảm 30% chi phí nhân công và giảm khoảng 40% chi phí logistics vận chuyển nông sản.

Đồng thời, thu nhập người dân dự kiến tăng từ 9-18 triệu đồng/ha/năm, đóng góp thêm khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh mỗi năm.﻿

Việc ứng dụng thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp tại Điện Biên có thể rút ngắn thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống 10 phút/ha, tăng năng suất gieo hạt, rải phân lên 40–64 ha/ngày tại những khu vực con người khó tiếp cận.﻿