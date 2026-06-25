50 năm từ “Khoai và Bột”: Cách Tài Ký trở thành thương hiệu quen thuộc trong hàng triệu căn bếp Việt

Hành trình của Tài Ký bắt đầu từ năm 1976 với một cơ sở sản xuất bột năng thủ công nhỏ tại chợ Thị Nghè (TP.HCM). Sau 50 năm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ ngày nào đã được thay thế bằng hệ thống hai nhà máy lớn, vận hành liên tục để cung ứng hàng ngàn tấn bột mỗi năm cho thị trường.

Nhiều dòng sản phẩm của Tài Ký đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng Việt, tạo dấu ấn từ gian bếp gia đình đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chất lượng ổn định - nền tảng của niềm tin suốt 50 năm

Chất lượng luôn là giá trị cốt lõi mà Tài Ký theo đuổi trong suốt 50 năm hoạt động. Đây cũng là điều duy trì niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng. Qua nhiều thời kỳ, kể cả lúc thị trường biến động thất thường, Tài Ký vẫn giữ trọn cam kết với người dùng bằng việc đảm bảo tính ổn định về hương vị, kết cấu sản phẩm, minh bạch các tiêu chuẩn kiểm định.

Với nguồn nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguồn nông sản Việt chất lượng cao, tuân thủ quy chuẩn khắt khe trong khâu truy xuất nguồn gốc.

Song song đó, Tài Ký đầu tư vào sản xuất công nghiệp với hệ thống hai nhà máy hiện đại, quy trình chuẩn hóa. Tất cả sản phẩm của doanh nghiệp luôn được nghiên cứu và kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

Đến nay, Tài Ký đã hoàn thiện hệ thống chứng nhận chất lượng như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, FDA Hoa Kỳ, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, HALAL cùng Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao và nhiều chứng nhận chuyên ngành khác. Đây chính là tấm vé thông hành giúp doanh nghiệp không chỉ giữ vững vị thế ở thị trường nội địa mà còn xuất khẩu thành công sang 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục cả những thị trường khó tính nhất như Châu Âu.

Chiến lược phủ sóng mọi điểm chạm với người tiêu dùng

Nhìn từ góc độ phân phối, Tài Ký là minh chứng thành công của việc tối ưu hóa độ phủ trên thị trường. Khởi đầu từ tệp khách hàng nhỏ quanh các khu chợ truyền thống tại TP.HCM, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng mạng lưới phân phối đa kênh theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Hệ thống nhà phân phối lớn mạnh của Tài Ký trải dài từ Nam ra Bắc, trong nước lẫn quốc tế. Doanh nghiệp duy trì độ phủ dày tại các chợ truyền thống, cửa hàng bách hóa và chiếm lĩnh vị trí thuận lợi trên kệ hàng của các siêu thị lớn, các sàn thương mại điện tử. Tài Ký đồng thời là đơn vị cung ứng nguyên liệu cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh và các cơ sở sản xuất thực phẩm quy mô lớn,...

Việc đa dạng hóa kênh bán đã biến cái tên Tài Ký thành lựa chọn quen thuộc xuất hiện mỗi khi người tiêu dùng có nhu cầu về bột chế biến chất lượng cao.

Thích nghi với sự thay đổi của gian bếp Việt

Sự chuyển dịch trong nhu cầu và xu hướng tiêu dùng ở mỗi thời đại là một thử thách đối với các doanh nghiệp lâu năm, đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt để thích nghi nhanh với thị trường. Nếu trước đây, người nội trợ Việt chuộng cách dùng thủ công, tức mua bột nguyên chất về tự cân đo, phối trộn và biến tấu theo công thức gia truyền; thì nhịp sống bận rộn ngày nay khiến họ ưu tiên sự tiện lợi, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hương vị.

Nắm bắt những thay đổi này, Tài Ký đã thực hiện chiến lược "trẻ hóa" danh mục sản phẩm. Bên cạnh các dòng bột nguyên chất truyền thống, hãng đẩy mạnh phát triển các dòng bột bánh pha sẵn tiện lợi (bánh xèo cốt dừa, bánh khọt, bánh bò rễ tre, há cảo,...) và các loại bột chiên nêm nếm sẵn gia vị,... Chiến lược này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân tệp khách hàng trung thành mà còn tiếp cận được thế hệ người tiêu dùng mới, những người bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến bữa ăn gia đình.

Nửa thế kỷ trôi qua, dù đã có rất nhiều thay đổi trong thị trường, hành vi đến thế hệ tiêu dùng,... song Tài Ký vẫn hiện diện trong mỗi căn bếp và đồng hành cùng hàng triệu bữa ăn của người Việt. Câu chuyện thành công của Tài Ký suốt 50 năm không chỉ đến từ việc người tiêu dùng tin chọn một thương hiệu lâu đời, mà còn từ tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp: lấy chất lượng làm gốc rễ, lấy đổi mới là động lực phát triển, liên tục thích ứng để tạo ra các giá trị mới phù hợp với từng thời đại.

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