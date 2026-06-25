Một công trình có kỳ tích 12.000 tấn “made in Vietnam” gấp rút thi công, sẽ lập kỷ lục lớn nhất thế giới

Cận cảnh công trường dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc.

Đây là công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc.

Sau một năm khởi công (tháng 6/2025), đến nay, nhà thầu thi công Coteccons đã hoàn thành hơn 90% khối lượng kết cấu dự án Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc. Coteccons hiện đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để bàn giao dự án.

Tính đến tháng 6/2026, đại diện nhà đầu tư là Sun Group cho biết, dự án Trung tâm Hội nghị APEC đã đạt 46,58% khối lượng thực hiện. Hiện nay, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được tập trung thi công để đáp ứng tiến độ bàn giao và vận hành, phục vụ sự kiện APEC 2027.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào ngày 30/10/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027. Đáng chú ý, giai đoạn hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027 sẽ là bước cuối cùng để đưa công trình này đi vào hoạt động, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Toàn cảnh công trường dự án nhìn từ trên cao.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có một hạng mục nặng tới 12.000 tấn

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được xây dựng trên tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình có tích hợp đầy đủ các chức năng từ hội nghị, triển lãm, tiệc, nhà hàng đến không gian biểu diễn.

Các hạng mục của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang được gấp rút thi công để đảm bảo đúng tiến độ phục vụ sự kiện APEC 2027.

Theo Sun Group, hệ mái công trình của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương với gần 100 máy bay Boeing. Hệ mái này trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài, 165 m chiều rộng và 40 m chiều cao, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn. Trong khi đó, các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, nên tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Để thi công hệ mái này, các cấu kiện được chia thành nhiều modul. Thực tế có những modul nặng tới gần 250 tấn, được tổ hợp và lắp dựng bằng c ông nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ) cho phép nâng những nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 m với độ chính xác cao. Công nghệ này cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình thi công. Nhưng đây cũng là công nghệ đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet để bảo đảm an toàn và ổn định trong quá trình thi công.

Ngoài ra, về mặt kiến trúc, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được Sun Group phát triển cùng Skidmore, Owings & Merrill (SOM), một trong những tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới. Ý tưởng chủ đạo của công trình được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa biển và đất liền của đảo ngọc Phú Quốc, thể hiện qua hình ảnh những lớp sóng chuyển động liên tục, tự nhiên.

Trung tâm Hội nghị APEC được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi vị thế của Phú Quốc.

Đáng chú ý, “trái tim” của dự án là không gian hội nghị triển lãm vượt nhịp 81m không cột. Đây là hạng mục được đánh giá có quy mô lớn hàng đầu thế giới hiện nay. Khi hoàn thành, ballroom rộng khoảng 11.050 m2 của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được kỳ vọng sẽ vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ) để trở thành ballroom lớn nhất thế giới.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC còn có hơn 30 phòng hội nghị thiết kế theo hướng tối giản, tạo chú ý cho cuộc họp. Màu sắc của các phòng này được thiết kế theo hướng trung tính, ánh sáng ổn định, vật liệu hạn chế chi tiết.

Khi hoàn thành, Trung tâm sẽ có không gian Dinner show 2.000 chỗ, để khán giả thưởng thức ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời, nơi đây còn có trung tâm báo chí quốc tế có thể tiếp nhận 4.000 phóng viên, đáp ứng sự kiện cấp nhà nước, qua đó tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm) dài hạn.

Các chuyên gia kỳ vọng rằng, khi hoàn thiện, Trung tâm Hội nghị APEC sẽ góp phần thay đổi vị thế của Phú Quốc, biến đảo Ngọc thành điểm đến thường xuyên của các sự kiện MIC quy mô lớn của khu vực và thế giới.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Mới đây, theo TTXVN, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, mục tiêu đã được ấn định, các dự án, công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc phải xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, thẩm mỹ và hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2027.

Trong đó, dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC quy mô 6.500 chỗ ngồi, nhà hát đa năng 4.000 chỗ, là "trái tim" của sự kiện đang được tập trung cao độ cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

(Ảnh: ﻿Sun Group/Coteccons)