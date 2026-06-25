FPT đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hợp đồng lao động điện tử

Mức độ quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp được thể hiện qua webinar "Hợp đồng lao động điện tử chuẩn Nghị định 337/2025/NĐ-CP: Từ tuân thủ pháp lý đến vận hành nhân sự thông minh" do FPT tổ chức, thu hút gần 700 đại diện doanh nghiệp trên cả nước cùng hàng trăm câu hỏi xoay quanh các vấn đề pháp lý, kỹ thuật và vận hành thực tế.

Nghị định 337/2025/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BNV mở ra chuẩn mới cho hợp đồng lao động điện tử

Trong những năm gần đây, cùng với xu hướng chuyển đổi số trong quản trị nhân sự, hợp đồng lao động điện tử ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ khả năng tối ưu quy trình ký kết, quản lý hồ sơ tập trung và nâng cao hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế vẫn tồn tại nhiều băn khoăn liên quan đến giá trị pháp lý, yêu cầu kỹ thuật, quy trình xác thực hay khả năng liên thông với cơ quan quản lý nhà nước.

Tại chương trình, bà Vũ Thị Phương Oanh, Chuyên gia về Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết Nghị định 337/2025/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BNV đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp đồng lao động điện tử, quy định rõ hơn về quy trình giao kết, quản lý và khai thác dữ liệu trên môi trường số.

Theo đó, từ ngày 01/07/2026, các quy định liên quan đến kết nối, cấp mã định danh (ID), quản lý và khai thác Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử quốc gia chính thức được triển khai. Một hợp đồng lao động điện tử hợp pháp cần đáp ứng các yêu cầu về xác thực danh tính chủ thể, chữ ký số, dấu thời gian (timestamp), chứng thực thông điệp dữ liệu và được cấp mã ID duy nhất từ Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử quốc gia. Mã ID được xem như "số định danh" của hợp đồng, hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc tra cứu, liên thông và quản lý dữ liệu, đồng thời không làm thay đổi nội dung hay hiệu lực pháp lý của văn bản đã ký.

Bà Oanh lưu ý rằng ngày 01/07/2026 là mốc triển khai các quy định mới về hợp đồng lao động điện tử trên phạm vi toàn quốc, trong khi doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn lộ trình áp dụng phù hợp với quy mô, đặc thù hoạt động và mức độ sẵn sàng của mình. Việc triển khai sớm không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với các yêu cầu mới mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công tác quản trị. Khi dữ liệu hợp đồng được số hóa và quản lý tập trung, doanh nghiệp có thể tối ưu quy trình nhân sự, giảm khối lượng công việc thủ công, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm của người lao động thông qua các quy trình ký kết nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường số.

Từ những băn khoăn của doanh nghiệp đến lộ trình triển khai thực tế

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến những thay đổi trong quy trình ký kết sau ngày 01/07/2026, yêu cầu kết nối với Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử quốc gia, khả năng tích hợp với các hệ thống quản trị hiện hữu cũng như những tác động đến công tác vận hành nhân sự khi chuyển từ hợp đồng giấy sang môi trường số.

Giải đáp những băn khoăn này, ông Nguyễn Tá Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp số doanh nghiệp FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết Nghị định 337/2025/NĐ-CP đã tạo ra một khung pháp lý thống nhất, giúp doanh nghiệp có cơ sở rõ ràng hơn trong quá trình triển khai hợp đồng lao động điện tử. Theo ông, doanh nghiệp không nên nhìn đây đơn thuần là việc thay thế một phương thức ký kết, mà là cơ hội để chuẩn hóa dữ liệu và hiện đại hóa hoạt động quản trị nhân sự.

Ông Nguyễn Tá Anh, Tập đoàn FPT chia sẻ những lợi ích nổi bật khi các doanh nghiệp áp dụng hợp đồng điện tử

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, FPT khuyến nghị doanh nghiệp bắt đầu bằng việc rà soát quy trình hiện tại, đánh giá mức độ sẵn sàng của dữ liệu, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động. Với các giải pháp như FPT.eContract, doanh nghiệp có thể thiết lập luồng ký theo nhu cầu, gửi hợp đồng qua nhiều phương thức, thực hiện ký số giữa các bên, lưu trữ tập trung và sẵn sàng kết nối với Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử quốc gia theo các quy định mới.

Ông Tá Anh cho biết thời gian triển khai hợp đồng lao động điện tử thường kéo dài từ 1 đến 12 tuần, tùy thuộc vào quy mô và mức độ sẵn sàng của từng doanh nghiệp. Bên cạnh yếu tố công nghệ, việc đào tạo và hỗ trợ người dùng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu chuyển đổi. Với các doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn hoặc phân tán tại nhiều địa phương, hệ thống cần bảo đảm tính linh hoạt để người lao động có thể tiếp cận và hoàn tất quy trình ký kết thuận tiện thông qua nhiều kênh khác nhau.

Theo thống kê từ thực tế triển khai, việc áp dụng hợp đồng điện tử có thể giúp doanh nghiệp giảm đến 95% thời gian ký kết và tiết kiệm khoảng 80% chi phí so với quy trình giấy truyền thống. Không chỉ cắt giảm chi phí in ấn, lưu trữ và chuyển phát, hợp đồng điện tử còn cho phép các bên ký kết mọi lúc, mọi nơi, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm của người lao động. FPT đã song hành cùng nhiều đơn vị, trong đó nhiều doanh nghiệp có các nhóm lao động ở đa dạng trình độ khác nhau, giải pháp có thể đáp ứng thuận tiện cho người sử dụng.

Ông Đàm Anh Tú, Product Owner hệ thống HRMS cho biết rào cản thực tế các doanh nghiệp đang gặp phải khi triển khai hình thức ký kết mới

Ở góc độ vận hành, ông Đàm Anh Tú, Product Owner hệ thống HRMS, cho biết thách thức lớn nhất trong quá trình chuyển đổi không nằm ở công nghệ mà ở việc hoàn thiện quy trình và công cụ quản trị. Trước khi triển khai, nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào các quy trình thủ công như in ấn, luân chuyển hồ sơ giấy hoặc gặp khó khăn trong việc theo dõi trạng thái ký và lưu trữ hợp đồng. Khi chuyển sang môi trường số, doanh nghiệp không chỉ cần triển khai một công cụ mới mà còn phải chuẩn hóa dữ liệu nhân sự, điều chỉnh quy trình vận hành và tăng cường kết nối giữa hệ thống hợp đồng điện tử với nền tảng HRMS nếu có. Theo ông Tú, những bước chuẩn bị này sẽ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn dữ liệu nhân sự, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và bền vững.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật và tuân thủ cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Theo đại diện FPT, các giải pháp hợp đồng điện tử đạt chuẩn như FPT.eContract cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về xác thực danh tính, chữ ký số, dấu thời gian, chứng thực thông điệp dữ liệu, an toàn thông tin, lưu trữ và quản lý hồ sơ điện tử theo quy định của Nghị định 337/2025/NĐ-CP, đồng thời sẵn sàng kết nối với Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử quốc gia cũng như các hệ thống quản trị hiện hữu của doanh nghiệp.

"Nghị định 337/2025/NĐ-CP không phải là rào cản, mà là cơ hội để doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu nhân sự và tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình chuyển đổi số toàn diện", ông Tá Anh nhận định.

Hướng tới quản trị nhân sự xuyên suốt trên một nền tảng

Ở góc độ quản trị, các chuyên gia cho rằng hợp đồng lao động điện tử không nên được xem là một tài liệu độc lập mà cần được tích hợp vào toàn bộ vòng đời nhân sự.

Ông Lê Bảo Ngọc, Tập đoàn FPT chia sẻ về việc tích hợp trực tiếp giữa nền tảng quản trị nhân sự và hệ thống ký số

Ông Lê Bảo Ngọc, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số Base.vn, Tập đoàn FPT, nhận định việc đồng bộ hợp đồng với hồ sơ nhân sự giúp doanh nghiệp giảm đáng kể các thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình quản lý.

Thông qua việc kết nối dữ liệu tuyển dụng, thử việc, ký chính thức, tái ký hoặc thanh lý hợp đồng trên cùng một hệ thống, doanh nghiệp có thể tự động hóa nhiều quy trình vận hành và chủ động kiểm soát toàn bộ vòng đời nhân sự. Đặc biệt, các tính năng cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn giúp bộ phận nhân sự chủ động xử lý các thủ tục tái ký, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quan hệ lao động.

Một điểm nhấn được ông Ngọc chia sẻ là khả năng tích hợp trực tiếp giữa nền tảng quản trị nhân sự và hệ thống ký số. Doanh nghiệp có thể thiết lập luồng phê duyệt, thực hiện trình ký hàng loạt và quản lý toàn bộ quá trình ký kết trên cùng một nền tảng. Người lao động cũng có thể nhận thông báo và thực hiện ký số qua nhiều kênh linh hoạt như email, SMS hoặc Zalo, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận, hàng trăm câu hỏi đã được gửi tới các chuyên gia, tập trung vào những vấn đề thực tiễn như lựa chọn chữ ký số, xác thực danh tính, dấu thời gian, chứng thực thông điệp dữ liệu hay khả năng liên thông với Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử quốc gia và các hệ thống HRM hiện có. Điều này cho thấy doanh nghiệp không còn dừng ở việc tìm hiểu chính sách mà đã bắt đầu quan tâm tới lộ trình và cách thức triển khai cụ thể.

Kết quả khảo sát tại chương trình cũng cho thấy hơn 91% doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Trong đó, hợp đồng lao động điện tử là giải pháp được quan tâm nhiều nhất, chiếm 59,1%. Theo các chuyên gia, việc triển khai sớm không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng các yêu cầu mới mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu nhân sự, tối ưu quy trình vận hành, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm của người lao động. Đặc biệt, với các doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng quản trị nhân sự hoặc quản trị doanh nghiệp số, hợp đồng lao động điện tử có thể trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái quản trị xuyên suốt và hiện đại hơn.

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