Lãi gấp 5 lần năm trước, một công ty dệt may sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã chứng khoán: VDN) vừa ban hành Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 40%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VDN sẽ được nhận 4.000 đồng.

Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 09/07/2026. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/07/2026.

Vinatex Đà Nẵng tiền thân là Chi nhánh Tổng Công Dệt May Việt Nam tại Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sát nhập Chi nhánh liên hiệp Dệt tại ĐN với Chi nhánh Liên hiệp May tại Đà Nẵng.

Tháng 1/2002, trên cơ sở sát nhập Chi nhánh Tổng Công Dệt May Việt Nam tại Đà Nẵng và Công ty Dệt May Thanh Sơn, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng được thành lập.

Ngày 1/9/2005, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng được cổ phần hóa.

Hiện nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đang sở hữu 27,28% cổ phần của VDN và CTCP 4M sở hữu 21,76% cổ phần.﻿

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 790 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,4 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2024. ﻿