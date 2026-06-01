Sunshine lần đầu tiên chia cổ tức từ khi lên sàn

Sau nhiều năm giữ lại lợi nhuận để phục vụ chiến lược phát triển, CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) chuẩn bị triển khai đợt chia cổ tức đầu tiên kể từ khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên HNX vào tháng 10/2021.

Theo nghị quyết mới được HĐQT thông qua, KSF sẽ phát hành gần 153 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 17%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 17 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 10.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Sunshine thực hiện chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi niêm yết. Trước đó, doanh nghiệp chưa từng chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, KSF dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ tối đa 85% bằng cổ phiếu.

Trong đó, 17% được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, đạt hơn 1.651 tỷ đồng. Phần còn lại 68% sẽ được triển khai khi doanh nghiệp nhận được cổ tức hoặc tạm ứng cổ tức từ các công ty con.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group - là cổ đông lớn nhất của KSF với tỷ lệ sở hữu 61,43%. Với tỷ lệ chia cổ tức lần này, ông Tuấn dự kiến nhận thêm gần 94 triệu cổ phiếu.

Năm 2026, KSF đặt kế hoạch doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 33% so với kết quả thực hiện năm 2025.