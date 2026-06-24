"Mỏ vàng" 214.000 tỷ đồng và cú đổi ngôi chưa từng có trong lịch sử ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam

Trong báo cáo mới đây, Vietcap cho rằng thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam đang từng bước hợp nhất theo hướng hình thành cấu trúc thị trường độc quyền nhóm, trong đó các chuỗi nhà thuốc hiện đại tiếp tục gia tăng thị phần từ các nhà thuốc truyền thống nhỏ lẻ.

Theo nghiên cứu của bên thứ ba, quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam (không bao gồm vắc‑xin) đạt khoảng 214.000 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng với CAGR 10% giai đoạn 2020–2025.

Trong thị trường dược phẩm, kênh nhà thuốc vẫn là một trong những kênh hấp dẫn nhất. Tỷ lệ thâm nhập bán lẻ hiện đại vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 19% trong năm 2025 theo ước tính của Vietcap, qua đó để lại dư địa lớn cho các chuỗi hiện đại gia tăng thị phần.

Quan trọng hơn, việc thắt chặt quản lý thuế và yêu cầu báo cáo đối với hộ kinh doanh cá thể được đánh giá là động lực tiếp tục thúc đẩy xu hướng dịch chuyển từ nhà thuốc truyền thống nhỏ lẻ sang các chuỗi hiện đại.

Trong số các chuỗi nhà thuốc hiện đại, Long Châu đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu rõ rệt và là bên hưởng lợi lớn nhất từ quá trình hợp nhất ngành đang diễn ra. Vietcap ước tính thị phần của Long Châu trong phân khúc bán lẻ dược phẩm đã tăng từ mức chỉ 5% vào năm 2021 lên 25% vào năm 2025, vượt trội đáng kể so với các chuỗi hiện đại khác.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi CAGR doanh thu 72% trong giai đoạn 2021–2025, cùng với CAGR số lượng cửa hàng đạt 57% trong cùng kỳ. Đồng thời, Long Châu liên tục cải thiện biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận ròng tăng từ mức hòa vốn năm 2021 lên khoảng 2,1% vào năm 2025, theo ước tính của Vietcap.

Theo truyền thông, Pharmacity đã ghi nhận EBITDA dương trong quý 4/2025, sau khi thực hiện chương trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm bắt đầu từ đầu năm 2023, tập trung vào việc tinh gọn mạng lưới cửa hàng và tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm.

Gần đây, công ty đã huy động thành công nguồn vốn trị giá 50–80 triệu USD từ LeapFrog Investments (một quỹ đầu tư tư nhân) nhằm hỗ trợ chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng, đặc biệt tại các đô thị loại 2 và loại 3. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đạt khoảng 2.000 cửa hàng vào năm 2030, gần như gấp đôi quy mô mạng lưới hiện tại.

Chuỗi An Khang đã tiệm cận điểm hòa vốn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong quý 1/2026, sau khi triển khai chương trình tái cấu trúc từ đầu năm 2024, tập trung vào việc tối ưu hóa mô hình cửa hàng. Ban lãnh đạo dự kiến mở mới khoảng 100 cửa hàng và kỳ vọng chuỗi sẽ bắt đầu có lợi nhuận trong năm 2026.﻿