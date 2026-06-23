Đại gia Khoa “khàn” tiếp tục bắt tay tỷ phú Trần Đình Long, lập công ty điện gió 2.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu vừa công bố thông tin đăng ký thành lập mới với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Tân An, TP. Cần Thơ và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện gió, điện mặt trời.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư KVS cùng góp 600 tỷ đồng, mỗi bên sở hữu 30% vốn.

KVS cũng từng cùng ông Trần Đăng Khoa góp vốn vào Công ty Kim loại Thủ đô. Người đại diện pháp luật của KVS là bà Trần Thị Thu Thanh.﻿

Hai cổ đông cá nhân là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát và ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh Khoa “khàn”. Mỗi người góp 400 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ.

Toàn bộ 200 triệu cổ phần của doanh nghiệp mới đều là cổ phần phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đáng chú ý, ông Trần Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Trước đó, HĐQT Hòa Phát đã thông qua việc góp 600 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp trên. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Hòa Phát, được giao đại diện quản lý phần vốn góp tương đương 30% vốn điều lệ.

Đây không phải lần đầu ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa cùng xuất hiện trong một dự án đầu tư. Hai doanh nhân hiện là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.

Tại doanh nghiệp khai khoáng này, Công ty Gang thép Hòa Phát sở hữu 40% vốn, ông Trần Đình Long nắm 10%, ông Trần Đăng Khoa nắm 25% và KVS sở hữu 10%. Nhóm liên quan Hòa Phát nắm tổng cộng 55% vốn.

Hai bên cũng cùng tham gia liên danh đề xuất đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong đó, Hòa Phát là một thành viên liên danh, còn Đại Quang Minh do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch giữ vai trò đứng đầu.

Việc thành lập doanh nghiệp điện gió đánh dấu lĩnh vực hợp tác mới giữa hai doanh nhân, bên cạnh khai khoáng, bất động sản và hạ tầng.