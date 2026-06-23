Cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng được đề cử vào HĐQT LDG

CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng để bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên lần 3 sẽ diễn ra ngày 25/6 tới.

Ông Hưng là từng là Chủ tịch HĐQT LDG trước khi bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng", liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) tại Đồng Nai hồi năm 2023.

Ngày 28/4/2025, TAND tỉnh Đồng nai đã tuyên phạt ông Hưng 16 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Ông Nguyễn Khánh Hưng là cựu Chủ tịch HĐQT LDG

Đến tháng 3/2026, LDG thành lập Hội đồng chiến lược và HĐQT giao ông Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch. Hội đồng có chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT, ban điều hành về các định hướng chiến lược phát triển, đồng thời tham gia xây dựng, triển khai chiến lược đối với các chủ trương và quyết sách quan trọng của công ty.

LDG đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng vào HĐQT sau khi ông Nguyễn Văn Minh nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vào ngày 22/5 vừa qua. Đơn từ nhiệm của ông Minh cũng sẽ được thông qua tại đại hội sắp tới.

Đại hội lần 3 của LDG sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần ở mức 916,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 201,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 127% và 117% so với năm 2025.

HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2025 để bù đắp lỗ luỹ kế của các năm trước và bảo toàn vốn của cổ đông. Công ty định hướng chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2026 để nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì dòng tiền phục vụ các nhu cầu trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục sử dụng phần lợi nhuận sau thuế để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2025, LDG còn lỗ luỹ kế hơn 1.250 tỷ đồng.



