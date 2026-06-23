Tuyển sinh bằng dữ liệu: Đại học Phương Đông "bắt tay" Bizfly tăng tốc chuyển đổi số với Smart Edu

Từ áp lực thay đổi đến bài toán quản trị hành trình thí sinh

Đại học Phương Đông xác định nền tảng số là kênh kết nối trọng tâm với thí sinh, khi mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm câu hỏi về ngành học, xét tuyển và học phí. Mô hình vận hành truyền thống bộc lộ hạn chế: dữ liệu phân mảnh; kênh tương tác rời rạc khiến nhân sự xử lý thủ công; tốc độ phản hồi chưa đáp ứng, dễ thiếu nhất quán trong tư vấn. Tuyển sinh vì vậy không còn dừng ở cung cấp thông tin mà chuyển sang quản trị toàn bộ hành trình thí sinh có hệ thống, đặc biệt khi nhu cầu tư vấn tăng mạnh mỗi mùa tuyển sinh.

Năm 2026, nhà trường đặt mục tiêu số hóa Tổng đài (Call Center) và toàn bộ kênh tương tác với thí sinh, đồng thời vận hành CRM tuyển sinh theo phễu dữ liệu để đánh giá, phân loại thí sinh tại từng điểm chạm. Các chỉ số KPI tuyển sinh cũng được thiết lập nhằm theo dõi, phân tích và tối ưu toàn bộ quá trình, chuyển từ cách làm thủ công sang đánh giá dựa trên dữ liệu, nơi mọi hoạt động đều có thể đo lường.

Bizfly Smart Edu: lời giải tổng thể cho bài toán tuyển sinh hiện đại

Đại học Phương Đông chọn Bizfly là đối tác triển khai trọn bộ giải pháp Smart Edu trong tuyển sinh và tương tác sinh viên. Bizfly tái cấu trúc toàn bộ quy trình vận hành, trọng tâm là xây dựng sơ đồ điểm chạm theo từng giai đoạn dự tuyển: tiếp nhận thông tin, tương tác, đánh giá mức độ quan tâm, đăng ký, xét tuyển và nhập học. Mỗi giai đoạn đều xác định rõ điều kiện chuyển đổi, hành vi thí sinh và vai trò từng bộ phận, biến quy trình tuyển sinh thành một pipeline dữ liệu có thể đo lường, tối ưu.

Sơ đồ thể hiện toàn bộ các điểm chạm (touchpoint) giữa thí sinh và nhà trường theo từng giai đoạn

Giải pháp Smart Edu gồm ba hợp phần chính:

Bizfly Chat AI Agent: trợ lý tuyển sinh AI hỗ trợ tư vấn tự động, giải đáp 24/7 và thu thập dữ liệu thí sinh từ điểm chạm đầu tiên, giảm tải cho đội ngũ tư vấn.

Bizfly CRM tuyển sinh quản lý tập trung dữ liệu, tích hợp biểu mẫu thu thập thông tin, ứng dụng chấm điểm (lead scoring) để đánh giá tiềm năng thí sinh, hỗ trợ thiết lập KPI theo tỷ lệ chuyển đổi từng giai đoạn và tự động cập nhật trạng thái thí sinh trong pipeline.

Bizfly Call Center số hóa mô hình tổng đài truyền thống thành hệ thống tích hợp, quản lý lịch sử tương tác và đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc thí sinh.

Công nghệ là nền tảng, dữ liệu là chìa khóa hướng tới mô hình đại học số toàn diện

Theo ông Đinh Quang Trường, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Phương Đông, thách thức lớn nhất không phải thiếu dữ liệu mà là cách khai thác hiệu quả: "Dữ liệu đang bị phân mảnh và chưa được sử dụng tối ưu. Trong khi đó, trải nghiệm thí sinh ngày càng đòi hỏi tính cá nhân hóa, điều rất khó thực hiện nếu chỉ dựa vào con người."

Ông Đinh Quang Trường - Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Phương Đông

Smart Edu giúp nhà trường tự động hóa quy trình, theo dõi toàn bộ hành trình của thí sinh, là nền tảng quan trọng để hướng tới mô hình đại học số trong dài hạn.

Không dừng ở triển khai công nghệ, Bizfly còn đồng hành cùng nhà trường xây dựng mô hình vận hành phù hợp đặc thù giáo dục, điều này không những giúp nhà trường giải quyết bài toán tuyển sinh trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số hướng tới mở rộng ứng dụng công nghệ vào quản lý, đào tạo và chăm sóc sinh viên.

Nhà trường quan tâm có thể tìm hiểu giải pháp Smart Edu của Bizfly để xây dựng mô hình tuyển sinh linh hoạt, tối ưu vận hành, sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi của quy chế tuyển sinh qua hotline 0964 69 12 99 để được tư vấn.