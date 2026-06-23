Cuộc đua tuyển dụng 1.000 nhân sự: Sun PhuQuoc Airways tìm tiếp viên lương 24-54 triệu đồng, Novaland ồ ạt chiêu mộ sau vụ 'danh sách đen' 420 người

Chỉ trong thời gian ngắn, Novaland, Sun PhuQuoc Airways, SGC và Vincons đã công bố nhu cầu tuyển dụng khoảng 60.500 lao động, từ kỹ sư xây dựng, công nhân kỹ thuật đến tiếp viên hàng không.

Novaland tuyển hơn 1.000 nhân sự xây dựng

Tập đoàn Novaland mới đây công bố kế hoạch tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự xây dựng nhằm chuẩn bị nguồn lực cho các dự án đang được triển khai và tái khởi động trong thời gian tới.

Các vị trí tuyển dụng tập trung ở khối xây dựng như kỹ sư xây dựng, kỹ sư giám sát, chỉ huy trưởng, quản lý dự án, kỹ sư an toàn, QS và công nhân xây dựng. Theo doanh nghiệp, lực lượng nhân sự mới sẽ được bố trí tại các dự án trọng điểm của tập đoàn ở nhiều địa phương.

Động thái tuyển dụng quy mô lớn diễn ra không lâu sau khi Novaland và hệ sinh thái NovaGroup thu hút sự chú ý liên quan đến danh sách hơn 420 nhân sự thuộc diện "không tái tuyển dụng" từng xuất hiện trên website tuyển dụng của doanh nghiệp. Danh sách này bao gồm nhiều vị trí từ nhân viên vận hành đến cấp quản lý và sau đó đã được gỡ khỏi hệ thống.

Không chỉ lĩnh vực bất động sản, nhu cầu tuyển dụng quy mô lớn cũng xuất hiện ở ngành hàng không.

Sun PhuQuoc Airways tìm kiếm khoảng 1.000 tiếp viên hàng không

Trong nhóm doanh nghiệp công bố kế hoạch tuyển dụng mới, Sun PhuQuoc Airways gây chú ý khi tổ chức chương trình Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 nhằm tuyển khoảng 1.000 tiếp viên hàng không.

Theo thông tin tuyển dụng, ứng viên có thể tham gia ứng tuyển cho nhiều vị trí thuộc lực lượng tiếp viên, bao gồm tiếp viên khoang hành khách, tiếp viên trưởng và các vị trí liên quan đến vận hành dịch vụ trên tàu bay. Chương trình được triển khai tại nhiều địa phương nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho kế hoạch mở rộng hoạt động của hãng.

Mức thu nhập khởi điểm được công bố từ 24 triệu đồng/tháng. Đối với các vị trí có kinh nghiệm hoặc cấp quản lý, thu nhập có thể cao hơn tùy theo năng lực chuyên môn, số giờ khai thác và chính sách đãi ngộ.

Bên cạnh thu nhập, các ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo nghiệp vụ hàng không, kỹ năng phục vụ hành khách, xử lý tình huống khẩn cấp và các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của ngành trước khi tham gia khai thác thương mại.

Theo kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Sun PhuQuoc Airways gắn với mục tiêu mở rộng đội tàu bay lên khoảng 32-33 máy bay vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng - hạ tầng ghi nhận nhu cầu nhân lực lớn hơn đáng kể, với các đợt tuyển dụng lên tới hàng nghìn lao động.

SGC tuyển 8.500 lao động cho các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đang tuyển dụng khoảng 8.500 lao động để phục vụ các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Theo thông báo tuyển dụng, nhu cầu nhân sự tập trung ở nhiều nhóm vị trí kỹ thuật và vận hành. Trong đó, doanh nghiệp cần tuyển 5.000 công nhân phụ trợ cọc khoan nhồi và cốt thép; 1.000 công nhân cơ khí, hàn kết cấu thép; 1.000 công nhân điện nước; 1.000 lái máy xúc và cẩu bánh xích; cùng 500 lái máy khoan cọc nhồi.

Mức thu nhập thực lĩnh được công bố dao động từ 21 triệu đồng đến 65 triệu đồng mỗi tháng tùy vị trí. Cụ thể, công nhân phụ trợ cọc khoan nhồi và cốt thép có thu nhập từ 21-26 triệu đồng/tháng; công nhân cơ khí, hàn kết cấu thép từ 28-35 triệu đồng/tháng; công nhân điện nước từ 25-30 triệu đồng/tháng; lái máy xúc và cẩu bánh xích từ 35-50 triệu đồng/tháng; trong khi lái máy khoan cọc nhồi có mức thu nhập từ 50-65 triệu đồng/tháng.

Theo thông tin tuyển dụng, người lao động được bố trí chỗ ở miễn phí, hỗ trợ ăn uống và tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Đây là một trong những đợt tuyển dụng quy mô lớn trong lĩnh vực xây dựng thời gian gần đây. Trước đó, SGC cũng từng công bố kế hoạch tuyển dụng khoảng 25.000 lao động trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ các dự án xây dựng và hạ tầng đang triển khai.

Nếu SGC là doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ở quy mô hàng nghìn lao động thì Vincons hiện là đơn vị công bố kế hoạch tuyển dụng lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Vincons tuyển 50.000 lao động cho các dự án xây dựng trên cả nước

Vincons cho biết đang có nhu cầu tuyển khoảng 50.000 lao động nhằm phục vụ các dự án xây dựng triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo thông tin tuyển dụng, nhu cầu nhân sự trải rộng từ khối quản lý, kỹ thuật đến lực lượng lao động trực tiếp tại công trường. Các vị trí được tuyển gồm chỉ huy trưởng công trường, giám đốc dự án, kỹ sư xây dựng, kỹ sư QA/QC, kỹ sư an toàn lao động, giám sát thi công, cán bộ vật tư, kế hoạch và công nhân kỹ thuật.

Doanh nghiệp cho biết một số vị trí quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường và kỹ sư cấp cao có mức thu nhập lên tới gần 40 triệu đồng/tháng. Bên cạnh lương, người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của doanh nghiệp.

Với quy mô tuyển dụng hàng chục nghìn lao động lao động, đây là một trong những kế hoạch tuyển dụng lớn nhất được doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công bố trong thời gian gần đây.