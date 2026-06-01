Cung cấp mặt hàng không thể thiếu cho hơn 11 triệu người, một DN 5 năm liền lãi nghìn tỷ, nắm gần 15.000 tỷ đồng tài sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt hơn 7.424 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.378 tỷ đồng, tăng 2%. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu về gần 3,8 tỷ đồng lợi nhuận. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của Sawaco trong chuỗi dữ liệu 2015-2025.

Trong năm 2025, Sawaco nộp khoảng 659 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, bao gồm thuế, các khoản phải nộp và phần lợi nhuận còn lại.

Năm năm liên tiếp lãi trên 1.000 tỷ đồng

Năm 2015, doanh thu thuần của Sawaco đạt khoảng 4.096 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức gần 269 tỷ đồng.

Đến năm 2020, doanh thu tăng lên 5.947 tỷ đồng, cao hơn 45% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỷ đồng, gấp 2,7 lần thời điểm đầu kỳ.

Từ năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Sawaco lần đầu vượt 1.000 tỷ đồng và liên tục duy trì trên ngưỡng này trong 5 năm. Đến năm 2025, doanh thu đạt 7.424 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.378 tỷ đồng, cùng xác lập mức cao nhất trong một thập kỷ.

Tính chung giai đoạn 2015-2025, Sawaco đạt khoảng 63.200 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 8.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với năm 2015, doanh thu tăng hơn 81%, còn lợi nhuận tăng hơn 5 lần.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sawaco đạt gần 14.984 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm và là mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu.

Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 9.414 tỷ đồng, còn nợ phải trả ở mức 5.570 tỷ đồng, tương đương khoảng 37% tổng nguồn vốn.

So với năm 2015, tổng tài sản của Sawaco tăng hơn 46%, trong khi vốn chủ sở hữu tăng gần 58%. Vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện ở mức hơn 5.139 tỷ đồng.

Mỗi ngày cung cấp 1,65 triệu m³ nước sạch

Sawaco hiện vận hành mạng lưới gần 11.000 km đường ống và gần 1,6 triệu đồng hồ nước, phục vụ hơn 11 triệu người đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Năm 2025, doanh nghiệp sản xuất khoảng 667,5 triệu m³ nước. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 601,6 triệu m³, tương đương bình quân gần 1,65 triệu m³ mỗi ngày.

Dù sản lượng nước tiêu thụ giảm khoảng 1% so với năm trước, doanh thu và lợi nhuận của Sawaco vẫn tăng. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu cũng giảm từ 12,84% năm 2024 xuống 12,51% năm 2025, thấp hơn mức kế hoạch đề ra.

Sawaco tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân thuộc phạm vi quản lý được cung cấp nước sạch.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất 678,8 triệu m³ nước và tiêu thụ 622 triệu m³, tăng lần lượt 1,7% và 3,4% so với kết quả năm 2025. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu được đặt mục tiêu không quá 12,8%.

Sawaco cũng định hướng tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn kế hoạch trung hạn 2026-2030.