Thử thách quản trị khi AI trở thành nhân sự doanh nghiệp

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các tác tử AI tự chủ (AI Agents) đang được doanh nghiệp ứng dụng ngày càng sâu vào hoạt động vận hành nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hiệu quả làm việc. Khác với các công cụ AI hỗ trợ đơn lẻ trước đây, AI Agents có khả năng thực hiện nhiều bước trong một quy trình công việc, hỗ trợ con người xử lý tác vụ với tốc độ và quy mô lớn hơn. Sự phát triển này đang thúc đẩy mô hình doanh nghiệp tự chủ (Agentic Enterprise) mà Gartner dự báo sẽ trở thành xu hướng quan trọng trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho giới quản trị không còn là có nên ứng dụng AI hay không, mà là làm thế nào để tái thiết kế quy trình, tổ chức công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa con người với công nghệ.

Vì sao AI chưa tạo ra giá trị như kỳ vọng?

Theo báo cáo State of AI 2026 của McKinsey, có đến 62% doanh nghiệp toàn cầu đã đưa AI tự chủ vào thử nghiệm hoặc vận hành chính thức trong ít nhất một phần công việc. Tại Việt Nam, xu hướng này không còn là dự báo xa vời khi các tập đoàn công nghệ, khối ngân hàng số và các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn đã bắt đầu dịch chuyển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trên quy mô lớn vẫn đặt ra không ít thách thức. Nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở trách nhiệm quản trị. Khi AI Agents đưa ra quyết định sai sót gây thiệt hại về kinh tế, việc xác định cá nhân hay công nghệ chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng, khiến nhiều nhà điều hành còn e ngại trong việc phân quyền cho AI.

Bên cạnh những cơ hội về năng suất và hiệu quả vận hành, việc ứng dụng AI cũng đặt ra không ít thách thức về quản trị con người và văn hóa tổ chức. Khi công nghệ tham gia ngày càng sâu vào công việc, doanh nghiệp đối mặt với bài toán làm thế nào để nhân viên sẵn sàng thích nghi, chủ động học hỏi, sử dụng AI như một công cụ nâng cao hiệu suất một cách hợp lý thay vì quá phụ thuộc vào công nghệ này.

Thách thức không nằm ở công nghệ, mà ở khả năng xây dựng một môi trường làm việc nơi con người và AI bổ trợ cho nhau. Nhà quản lý cần tìm lời giải cho bài toán phát triển năng lực mới cho đội ngũ, đồng thời đảm bảo nhân viên vẫn duy trì tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và năng lực ra quyết định - những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của con người trong kỷ nguyên AI.

Đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn hạn chế về tài chính và nguồn lực R&D, áp lực này còn nặng nề hơn. Nhiều nhà điều hành chọn giải pháp chần chừ, chờ đợi công nghệ chín muồi và rẻ hơn để học theo đối thủ. Nhưng liệu chiến lược chờ đợi này có thực sự an toàn, hay doanh nghiệp sẽ phải trả giá cho việc đi sau?

Giải bài toán chiến lược từ bài học thực tế của FPT

Để tìm lời giải cho những bài toán trên, hội thảo của Viện Quản trị & Công nghệ FSB sẽ mang đến những góc nhìn thực tế từ chia sẻ của ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT. Thông qua những trải nghiệm thực tế, ông sẽ chia sẻ các bài học quản trị, những thách thức thường gặp cũng như cách doanh nghiệp cân bằng giữa công nghệ, quy trình và con người để tạo ra giá trị từ AI.

Sự kiện gồm 3 phần chính: chia sẻ từ diễn giả, tọa đàm và giao lưu trực tiếp. Tại phần chia sẻ, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT sẽ phân tích những vấn đề quản trị trong quá trình ứng dụng AI, từ tư duy quản trị mới, cách thiết kế quy trình làm việc để nâng cao năng suất, đến phương pháp đo lường hiệu quả đầu tư và xây dựng cơ chế quản trị phù hợp.

Đặc biệt, những tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai AI Agents sẽ được minh họa thông qua các tình huống thực tế, giúp doanh nghiệp xác định đâu là những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị nhanh nhất, cũng như cách chuyển đổi từ các thử nghiệm công nghệ sang kết quả kinh doanh cụ thể.

Người tham dự cũng sẽ cùng diễn giả thảo luận nhiều vấn đề mà các nhà quản lý đang quan tâm, từ cách xây dựng văn hóa làm việc sẵn sàng thích ứng với AI, phát triển năng lực mới cho đội ngũ, đến lộ trình triển khai phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh các góc nhìn chiến lược, diễn giả cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm triển khai thực tế cùng các mô hình ứng dụng AI đã mang lại kết quả tích cực trong doanh nghiệp. Từ đó, người tham dự có thêm cơ sở để xây dựng lộ trình ứng dụng AI phù hợp với quy mô, nguồn lực và mục tiêu phát triển của tổ chức.

Tìm hiểu chi tiết và đăng ký tham dự hội thảo tại đây.