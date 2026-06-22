Được "Bố già AI" mời xây mô hình AI toàn cầu, vì sao ông Trương Gia Bình chưa vội gật đầu?

Trong bài chia sẻ với VnExpress, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết, một số chuyên gia AI hàng đầu thế giới, như Yann LeCun, đang xây dựng một mô hình AI toàn cầu chủ quyền. Nói đơn giản, mô hình này giống như một tổ chức chung cho thế giới, tôn trọng dữ liệu của mỗi quốc gia nhưng vẫn ở đẳng cấp toàn cầu để đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn lớn. Đây là một nỗ lực rất lớn và họ đã mời đại diện từ Việt Nam tham dự. Tuy nhiên, ông Bình cho biết "Tôi nghĩ sẽ cần đánh giá kỹ hơn về mô hình trước khi đưa ra quyết định."

Yann LeCun, là cựu lãnh đạo AI của MMeta ông cùng với giáo sư Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio được mệnh danh là "bố già AI). Ông gia nhập Meta năm 2013, đứng đầu FAIR - nhóm đã tạo ra mô hình nguồn mở đầu tiên của Meta mang tên Llama - và là nhà khoa học trưởng về AI của công ty.﻿

Ông Bình chia sẻ, nhiều thành tựu AI đột phá hiện nay có dấu ấn của người Việt, như Lê Viết Quốc hay Lương Minh Thắng ở Google, nên dễ hiểu khi thế giới tôn trọng năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

"Tất nhiên, họ cũng tới để tìm kiếm cơ hội để giải các bài toán của họ. AI là bài toán rất thời sự, rất nóng hổi và họ cần tìm những đối tác để hợp tác." - ông Bình nói

Theo Chủ tịch FPT, trong AI nói riêng và khoa học công nghệ nói chung, không quốc gia nào có thể độc lập đi lên một mình, nên hợp tác là bắt buộc và thậm chí hợp tác càng nhiều càng tốt. Vấn đề là khi hợp tác, chúng ta đi theo họ hay giữ được mục tiêu riêng của mình, và chủ quyền số là vấn đề quan trọng nhất.

FPT bắt tay với Nvidia xây dựng hạ tầng nhà máy AI, kết hợp với Microsoft để chuyển đổi AI cho khách hàng, hợp tác với Qualcomm làm chip ôtô. Ông Bình chia sẻ, trước đây, chúng ta thảo luận về việc làm thế nào để chuyển đổi số giúp các tập đoàn lớn, còn nay câu chuyện đã dịch chuyển sang chuyển đổi AI cho họ. Với những hợp đồng lớn trị giá hàng trăm triệu USD ký kết thời gian qua, FPT tự tin vào năng lực công nghệ Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về có ý kiến rằng Việt Nam phải tự tạo mô hình AI nền tảng của riêng mình mới có thể tự chủ, ông Bình cho rằng đây là vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia. Mô hình nền tảng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đến hàng tỷ USD và hiện tập trung ở các tập đoàn khổng lồ của Mỹ hay Trung Quốc.

Theo ông Trương Gia Bình, Việt Nam không nên đua ở phân khúc này. Thực tế, Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu cũng không chọn cạnh tranh trực tiếp với các Big Tech về các mô hình nền tảng.

Cơ hội của Việt Nam là khai thác AI đó, mô hình đó như những công cụ để tạo ra trí tuệ, tài sản cho thế giới, là lĩnh vực Việt Nam có thể đua và cần đua.

Không nên chạy đua nền tảng công nghệ lõi, nhưng chuyển đổi lực lượng lao động sang các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao bằng AI là điều cả Việt Nam và thế giới đều cần.

AI hiện đã phát triển đến giai đoạn AI agent (tác nhân AI) có thể thay thế hoặc đồng hành con người. Nếu làm việc cùng trợ lý AI, năng lực của bạn sẽ tăng gấp đôi, thậm chí năng suất công việc tăng gấp 10 lần. Sự thành công của người biết dùng AI và người từ chối AI là hoàn toàn khác biệt, và sẽ rất khó cho những ai không hiểu và không làm việc cùng AI.