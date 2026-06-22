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Gemadept chưa giải ngân xong hơn 3.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024

| | Doanh nghiệp

Gemadept chưa giải ngân xong hơn 3.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024

Tính đến ngày 12/6/2026, Gemadept mới chỉ chi gần 2.038 tỷ đồng trong số hơn 3.014 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024.

Công ty CP Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán 12/12/2024, Gemadept đã phát hành gần 103,5 triệu cổ phiếu phổ thông, qua đó huy động thành công hơn 3.014 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/6/2026, GMD đã dùng số tiền này để chi gần 148,4 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, hơn 230,6 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng, 540 tỷ đồng tăng vốn góp vào Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do GMD sở hữu 60% vốn); 115 tỷ đồng tăng vốn góp vào Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương (công ty con do GMD nắm 100% vốn); 273 tỷ đồng tăng vốn góp vào Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (công ty con do GMD nắm 100% vốn).

Ngoài ra, Gemadept còn dùng gần 76,4 tỷ đồng nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty CP Dịch vụ cảng Hải Minh; 80 tỷ đồng Tăng vốn góp vào công ty con Công ty CP ICD Nam Hải; hơn 172,7 tỷ đồng tăng vốn góp vào công ty liên doanh, liên kết: Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Minh (đổi tên thành Công ty CP dịch vụ Cảng Nam Đình Vũ) và hơn 401,8 tỷ đồng Bổ sung vốn thực hiện hoạt động M&A để mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Gemadept chưa giải ngân xong hơn 3.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đối với hơn 976 tỷ đồng chưa sử dụng; theo kế hoạch, Gemadept dự kiến dùng để Mua 2 tàu biển trọng tải 1800 TEU và 2 sà lan sức chở 248 TEU.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/5/2026, GMD đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên là Công ty CP Dịch vụ Nam Đình Vũ (NDS); trụ sở đặt tại Lô CN27, Khu Phi Thuế Quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

NDS sẽ có vốn điều lệ ở mức 500 tỷ đồng, trong đó Gemadept góp 300 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 60%. Đồng thời, Gemadept cử ông Nguyễn Mạnh Hà làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này tại NDS.

Trước đó, Gemadept cũng đã công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept để nhận chuyển nhượng 14,7 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 49% vốn điều lệ tại Công ty CP Mekong Logistics.

Tính đến ngày 31/3/2026, Mekong Logistics đang là công ty liên doanh, liên kết của Gemadept với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết 25,02%.

Công ty CP Mekong Logistics được thành lập từ ngày 19/6/2015, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (cụ thể: quản lý và khai thác cảng biển, cảng tổng hợp, cảng hàng hóa). Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Châu Thành, TP.Cần Thơ.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, Gemadept mang về doanh thu thuần hơn 1.452,4 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 716,4 tỷ đồng, tăng 22,9%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 22,3% kế hoạch doanh thu thuần và 25,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà kịch bản đăng ký đã đề ra.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
gemadept

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