Masan High-Tech Materials (MSR) đón tin vui tại "mỏ vàng" 115 triệu tấn vonfram đa kim

Ngày 22/6/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) công bố những bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng vùng thăm dò và khai thác quanh khu vực mỏ Núi Pháo.

Theo đó, ngày 10/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thông báo lựa chọn duy nhất Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, công ty con do MSR sở hữu 100%, là tổ chức đủ điều kiện để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực Núi Chiếm.

Khu vực này có diện tích khoảng 1.000 ha tại tỉnh Thái Nguyên và trước đó đã được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo các số liệu tính toán trong Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, mở ra khả năng duy trì hoạt động khai thác và chế biến thêm khoảng 20–30 năm cho MSR.

Trước nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm vonfram chế biến sâu, Công ty dự kiến nâng công suất oxide vonfram - dòng sản phẩm hóa chất vonfram có giá trị gia tăng cao hơn lên hơn 8.000 tấn WO₃.

Khu vực Núi Pháo Mở Rộng có diện tích 42,9 ha, nằm liền kề mỏ Núi Pháo hiện hữu, đã đạt một dấu mốc pháp lý quan trọng khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1826/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026. Hiện nay, Đề án thăm dò khoáng sản khu vực Núi Pháo Mở Rộng đang được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm định.