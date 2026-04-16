Chủ tịch MSR Danny Le: Nếu giá APT đạt mức 2.000 USD, công ty có thể trả sạch nợ ngay trong năm 2027, sinh lời và chia cổ tức

Ngày 16/4, CTCP Masan High-tech Materials (UPCOM: MSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đây là một trong những nhà sản xuất Vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, đồng thời vận hành mỏ đa kim Núi Pháo - một trong những mỏ Vonfram tích hợp lớn nhất thế giới.

Năm 2025, công ty đạt hơn 7.440 tỷ đồng doanh thu thuần – giảm 48% so với tổng doanh thu năm trước do bán đi HCS. Nếu không tính HCS, doanh thu năm 2025 tăng 19% so với năm trước.

Sau 2 năm lỗ hơn 1.000 tỷ, MSR báo lãi 11 tỷ đồng trong năm nay nhờ giá kim loại – đặc biệt là vonfram tăng mạnh bởi nguồn cung hạn chế và những diễn biến địa chính trị phức tạp. Giá APT (Ammonium Paratungstate) – sản phẩm trung gian của vonfram – theo Fastmarkets ở mức 900 USD/mtu vào cuối năm 2025, so với mức 340 USD/mtu vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, hoạt động vận hành được cải tiến hiệu quả, giúp biên lợi nhuận tăng. Biên EBITDA từ 28,44% trong năm tài chính 2024 lên 29,22% trong năm tài chính 2025.

Tỷ lệ thu hồi Vonfram và Florit lần lượt đạt 56,3% và 58,2%, so với mức 55,5% và 54,7% trong năm 2024﻿.

Công ty trình kế hoạch:

(1) Doanh thu và lợi nhuận sau thuế ở 2 kịch bản. Kịch bản cao là 20.300 tỷ doanh thu và 2.500 tỷ lợi nhuận. Kịch bản thấp là 16.000 tỷ doanh thu và 1.700 tỷ lợi nhuận

(1) Không chia cổ tức

(2) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa 10.998.295 cổ phần (tương đương tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành), giá phát hành 15.000 đồng/cp. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027

(3) Hủy giao dịch cổ phiếu MSR trên sàn giao dịch UPCoM và niêm yết trên HOSE

Bước sang quý I/2026, giá APT đã vượt ngưỡng 3.100 USD/mtu, cao hơn đáng kể so với các kịch bản dự báo trước đó của thị trường. Nhờ đó, Quý I, MSR ghi nhận kết quả kinh doanh sơ bộ với doanh thu thuần ước đạt khoảng 2.993 tỷ đồng (tương đương 112 triệu USD). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 537 tỷ đồng (tương đương 20 triệu USD), vượt xa lợi nhuận của cả năm 2025.



Tại Đại hội, ông Danny Le - Chủ tịch HĐQT của MSR khẳng định, chuỗi giá trị của Trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành bán dẫn thế giới hiện nay không thể thiếu hai kim loại quan trọng, trong đó có vật liệu từ mỏ Núi Pháo (sản xuất WF6). Đây được định vị là tài sản chiến lược bước vào kỷ nguyên mới của ngành công nghệ thế giới.

MSR hiện đang nắm giữ một khối tài sản chiếm tới 21% thị phần (bên ngoài Trung Quốc) đối với chuỗi giá trị công nghệ phức tạp này.

Giá của APT đã có bước nhảy vọt từ mức 330 lên tới 3.200. Sự tăng giá này xuất phát từ nhu cầu khổng lồ của ngành AI, sự cạnh tranh và căng thẳng địa chính trị, cùng với việc hàm lượng quặng tại Trung Quốc đã sụt giảm 33%. Thêm vào đó, các chính sách bảo vệ môi trường gắt gao của Trung Quốc cũng khiến nguồn cung thắt chặt, và mức giá thấp kỷ lục trước đây sẽ không bao giờ lặp lại.

Ông Danny Le ước tính, nếu giá APT duy trì ở mức 1.000 USD/Mtu, công ty dự kiến sẽ trả hết nợ vào năm 2028. Nếu giá đạt mức 2.000 USD, công ty có thể trả sạch nợ ngay trong năm 2027, bắt đầu sinh lời và chia cổ tức cho cổ đông.

Trong vòng 3 năm tới, công ty có kế hoạch nâng công suất sản xuất từ mức 2.000 tấn/năm hiện tại lên mức 5.000 - 6.000 tấn/năm.