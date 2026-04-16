Phó TGĐ MSR Phan Chiến Thắng: Nếu lỡ chuyến tàu trở thành tỷ phú AI, chúng ta vẫn còn một chuyến tàu nữa để lên

Vào thế kỷ 19, một làn sóng đổ xô đi đào vàng đã bùng phát tại California (Mỹ), nhưng khi tổng kết lại, những người trở nên giàu có nhất không phải là những phu vàng, mà chính là những người đã biết tận dụng cơ hội để bán xẻng cho họ. Đây là câu chuyện mà ông Phan Chiến Thắng – Phó tổng giám đốc CTCP Masan High-tech Materials (MSR) chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông sáng 16/4.

Theo ông Thắng, ngày nay, thế giới lại đang chứng kiến một "cơn sốt vàng" mới mang tên Trí tuệ nhân tạo (AI), tạo ra tốc độ gia tăng tài sản chưa từng có trong lịch sử.

Theo số liệu được ông Thắng chia sẻ, năm ngoái đã có hơn 50 tỷ phú gia nhập danh sách của Forbes nhờ tận dụng nền tảng AI và chỉ từ đầu năm 2026 đến nay đã có thêm 45 người nữa.

Tuy nhiên, có một câu hỏi mang tính cốt lõi mà ít người chú ý: Toàn bộ khối tài sản khổng lồ và làn sóng AI này đang được xây dựng dựa trên nền tảng nào?

Volfram - "Chiếc xẻng" không thể thay thế trong kỷ nguyên AI

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy các sản phẩm cuối cùng như con chip, smartphone hay trung tâm dữ liệu, nhưng nền tảng thực sự phía sau chúng lại là những vật liệu có khả năng chịu nhiệt cao và không thể thay thế khi hệ thống vận hành. Một trong số đó chính là Volfram (Tungsten). Đây là vật liệu vô cùng đặc biệt, với độ cứng chỉ đứng sau kim cương, có tính chất dẫn điện giống như vàng và độ nóng chảy cực kỳ cao.

Volfram là vật liệu không thể thay thế trong các ngành công nghiệp trọng yếu như quốc phòng (bom xuyên hầm, thiết bị quân sự), công nghệ in 3D, thiết bị bán dẫn, pin sạc nhanh và thậm chí là cục rung trong điện thoại di động. Làn sóng AI toàn cầu dự kiến sẽ thu hút từ 5 đến 8 ngàn tỷ USD vốn đầu tư từ nay đến năm 2030, thúc đẩy nhu cầu sử dụng chất bán dẫn và pin tăng gấp đôi, kéo theo nhu cầu đối với Volfram tăng vọt lên 24.000 tấn.

Bài toán nguồn cung thiếu hụt trầm trọng và cuộc đua của các cường quốc

Dù sở hữu nhu cầu khổng lồ, việc tiếp cận Volfram lại không hề dễ dàng. Xét về mặt địa lý, 80% trữ lượng Volfram toàn cầu nằm tại Trung Quốc, trong khi Việt Nam đứng vị trí thứ hai.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đang đóng cửa xuất khẩu để phục vụ thị trường nội địa và sử dụng loại khoáng sản này như một vũ khí chiến lược. Động thái này khiến cho gần 80% nhu cầu tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc không được đáp ứng, đẩy giá nội địa của nước này có những lúc còn cao hơn giá thế giới.

Dự báo vào năm 2025, toàn thế giới sẽ cần 96.000 tấn Volfram, nhưng các thị trường ngoài Trung Quốc chỉ có thể cung cấp được 17.000 tấn, tạo ra mức thiếu hụt khổng lồ lên tới 79.000 tấn.

Đứng trước bối cảnh khan hiếm này, các cường quốc đang ráo riết lập các dự án "két sắt" để tích trữ: Mỹ sẵn sàng chi 12 tỷ USD, Châu Âu là 3,5 tỷ USD và Úc rót 1,2 tỷ USD để đảm bảo nguồn cung an toàn.

Lợi thế độc tôn và dòng tiền tỷ đô của Masan High-Tech Materials (MHT)

Trong bối cảnh cơn khát vật liệu chiến lược, Masan High-Tech Materials nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ khoáng sản thế giới. Ông Phan Chiến Thắng khẳng định MHT hiện đang nắm giữ 21% thị phần và là nhà cung cấp Volfram chiến lược hàng đầu toàn cầu.

Vị thế này đến từ việc công ty sở hữu chuỗi khai thác, chế biến và sản xuất khép kín tại mỏ đa kim Núi Pháo. Mặc dù hàm lượng Volfram trong quặng nguyên khai cực kỳ thấp (chỉ 0,3%), công ty đã làm chủ được công nghệ chế biến để cho ra đời sản phẩm có hàm lượng tinh khiết lên tới 99%.

Đáng chú ý, nhờ đầu tư 700 triệu USD cho cụm nhà máy tinh luyện theo công nghệ của Đức, MHT không chỉ khai thác mỏ nhà mà còn có năng lực nhập khẩu quặng từ các nơi khác trên thế giới về chế biến, giúp biên lợi nhuận của sản phẩm cải thiện, đạt mức trên 25%.

Giá trị của doanh nghiệp đã tăng mạnh khi giá thương mại của Volfram (APT) tăng phi mã. Nếu như mức giá được dùng để báo cáo đầu năm 2025 chỉ là 500 USD, thì hiện tại đã vọt lên tới mức 3.000 USD.

Mỗi 100 USD giá APT tăng thêm, doanh thu của công ty sẽ tăng tương ứng 50 triệu USD. Ban lãnh đạo Masan ước tính, nếu giá duy trì ở mức 2.000 USD, mỏ Núi Pháo sẽ dọn sạch nợ vào năm 2027 và bắt đầu sinh lời, chia cổ tức cho cổ đông.

Khép lại bài phát biểu tâm huyết, ông Thắng gửi thông điệp: "Nếu lỡ chuyến tàu trở thành tỷ phú AI, chúng ta vẫn còn một chuyến tàu nữa để lên. Đó là chuyến tàu của những người muốn trở thành tỷ phú nhờ sở hữu các vật liệu mà AI không thể thiếu được" .