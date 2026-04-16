Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng trong luật, tác động thế nào?

Tại hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh ngay trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định mức cụ thể.

Bộ Tài chính lại có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Điều này có nghĩa là ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như quy định hiện hành tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) năm 2025 sẽ được bỏ. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng doanh thu phù hợp.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh năm 2026 chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là cần thiết để tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Việc này nhằm giúp họ duy trì hoạt động, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cũng đã đánh giá tác động của dự thảo luật. Cơ quan này cho biết, trường hợp Chính phủ ban hành văn bản quy định nâng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân lên trên mức 500 triệu đồng/năm, đồng thời bổ sung mức doanh thu miễn thuế đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, thì ngân sách nhà nước có thể giảm thu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định và bền vững hơn.

Việc quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ, giảm nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, cá nhân, giúp họ có thêm nguồn lực để sản xuất, mở rộng quy mô, tăng năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với người dân, Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh lạm phát và chi phí đầu vào tăng, việc nâng ngưỡng doanh thu giúp cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập lớn hơn, tăng vốn để tái sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy những hộ kinh doanh quy mô nhỏ phát triển, nhất là trong thời gian đầu thành lập.

Để giảm thiểu tác động đến cân đối ngân sách nhà nước, tờ trình nêu rõ: Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Trong điều hành, Chính phủ sẽ yêu cầu cả ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết (kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) để đảm bảo cân đối chi ngân sách.

Bộ Tài chính đề xuất trình Quốc hội dự thảo luật này ngay tại kỳ họp thứ nhất (đợt 2 từ ngày 20 đến 23-4). Nếu được thông qua, luật sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.