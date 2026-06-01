Hai công ty của Masterise làm 2 cây cầu hơn 35.000 tỷ đồng tại TP.HCM: Dự kiến được thanh toán bằng loạt “đất vàng” trị giá hơn 23.000 tỷ

HĐND TP.HCM vừa thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2. Hai dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư khoảng 35.181 tỷ đồng.

Nhà đầu tư lần lượt là CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ và Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ, hai pháp nhân thuộc hệ sinh thái Masterise.

Masterise Hạ tầng Cần Giờ làm cầu Cần Giờ, đổi khu đất 8-12 Lê Duẩn và 2-4-6 Hai Bà Trưng

CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ có mã số thuế 0302172686, được thành lập cuối năm 2000 và đặt trụ sở tại phường Gò Vấp, TP.HCM.

Trước khi mang tên hiện tại, doanh nghiệp có tên CTCP May thêu Mỹ Sơn, từng hoạt động trong lĩnh vực may gia công xuất khẩu. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Cao Việt Quân, giữ chức Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty hiện là bất động sản.

Doanh nghiệp này là nhà đầu tư cầu Cần Giờ, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 13.349 tỷ đồng . Công trình vượt sông Soài Rạp, kết nối Nhà Bè với Cần Giờ và thay thế phà Bình Khánh.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn dự kiến dùng thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ

Theo phương án điều chỉnh, TP.HCM dự kiến sử dụng khu đất 8-12 Lê Duẩn, trị giá khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, khoảng 4.111 tỷ đồng, để thanh toán một phần hợp đồng BT.

Tổng giá trị hai khu đất đạt hơn 7.533 tỷ đồng. Phần nghĩa vụ còn lại được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng đất.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn: Rộng khoảng 4.896 m², có 3 mặt tiền tại trung tâm TP.HCM. Đây vốn là tài sản nhà nước, do Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương thuê. Năm 2007, thành phố chủ trương xây khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại tại đây. Quá trình giao đất sau đó xảy ra sai phạm, khiến nhiều cựu lãnh đạo bị xử lý hình sự. Sau vụ án, khu đất được giao lại cho UBND TP.HCM quản lý từ năm 2022. Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng: Rộng 6.080 m², có 4 mặt tiền Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công trường Mê Linh. Khu đất từng được giao cho Sabeco, sau đó được đưa vào liên doanh Sabeco Pearl để phát triển tổ hợp khách sạn 6 sao, thương mại và văn phòng. Việc chuyển quyền sử dụng đất công sang doanh nghiệp tư nhân trở thành vụ án liên quan nhiều cựu lãnh đạo Bộ Công Thương và TP.HCM. Tháng 10/2022, khu đất được bàn giao cho UBND TP.HCM quản lý theo bản án phúc thẩm. Đầu năm 2026, hai khu đất được chỉnh trang tạm thời thành không gian công cộng trong thời gian chưa triển khai dự án

Masterise Hạ tầng Phú Mỹ làm cầu Phú Mỹ 2

Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ có mã số thuế 0301212456, đặt trụ sở tại tòa nhà ST Moritz, số 1014 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Doanh nghiệp trước đây mang tên Công ty TNHH Khu liên hợp Nhà ở và Trung tâm thương mại Parkland. Đây là công ty TNHH một thành viên, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc hiện nay là bà Vũ Thị Phương Thu, sinh năm 1984.

Theo dữ liệu, bà Thu cũng đang đứng tên đại diện tại Công ty TNHH Parkland 53, Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông và Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn Cầu.

Tại thời điểm tháng 8/2024, bà Thu đứng tên sở hữu 99,999% vốn, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real.

Doanh nghiệp này từng tham gia chuỗi giao dịch vốn liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, pháp nhân được Bitexco công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Saigon Glory, chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon.

Masterise Hạ tầng Phú Mỹ hiện là nhà đầu tư cầu Phú Mỹ 2, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 21.832 tỷ đồng . Công trình dài khoảng 6,64 km, kết nối khu Nam TP.HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Nhà đầu tư kiến nghị khu đất 152 Trần Phú thanh toán cho hợp đồng BT đầu tư cầu Phú Mỳ 2.

Nhà đầu tư kiến nghị sử dụng khu đất Savimex, khu đất 152 Trần Phú, khu đất 420 Nơ Trang Long cùng hai lô 4.13 và 4.14 tại Thủ Thiêm để thanh toán hợp đồng BT. Tổng giá trị quỹ đất dự kiến khoảng 15.912 tỷ đồng .

Tính chung, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho hai dự án đạt khoảng 23.445 tỷ đồng . Giá trị thực tế còn phụ thuộc kết quả xác định giá đất, quyết toán công trình và nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng BT.