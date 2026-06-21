CC1 “ế” hơn 23 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ

Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa có văn bản báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 17/6/2026, CC1 đã phân phối thành công 76,75 triệu cổ phiếu, tương ứng 76,75% tổng số cổ phiếu chào bán. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý II/2026.

Còn lại 23,25 triệu cổ phiếu chưa phân phối, HĐQT của CC1 quyết định hủy bỏ và không thực hiện phân phối lại số cổ phiếu này.

Với giá bán bình quân gia quyền là 11.100 đồng/cổ phiếu, CC1 đã thu được từ đợt chào bán hơn 851,9 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 851,5 tỷ đồng.

Trong danh sách kèm theo cho thấy, đã có 12 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đợt này của CC1. Trong đó, cổ đông lớn là Công ty Cổ phần CC1 - Holdings được phân phối nhiều nhất với 10 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu vốn lên 10,49%. Ngoài ra, cổ đông lớn Nguyễn Văn Huấn cũng mua 5 triệu cổ phiếu CC1, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 10,3% vốn.

Nguồn: HNX

Đáng chú ý, trước đó ông Lê Bảo Anh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CC1 đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ nêu trên. Tuy nhiên, trong danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ không có tên ông Lê Bảo Anh.

Sau đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CC1 tăng từ hơn 397,9 triệu cổ phiếu lên gần 474,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 3.979 tỷ đồng lên gần 4.746,6 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/6/2026 tới đây, CC1 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 30/7/2026 bằng hình thức trực tuyến (online) để tạo điều kiện cho cổ đông ở xa, địa điểm tổ chức tại trụ sở của CC1.

Nội dung họp nhằm thông qua các tài liệu gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm phê duyệt BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026; báo cáo thù lao thành viên HĐQT, tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026; bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



